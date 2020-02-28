Yunan hükümeti geri adım attı

YUNAN hükümeti, kapalı göçmen kampları inşasına karşı çıkan Ege’deki Midilli ve Sakız adaları sakinleri ile polis arasında üç gün süren çatışmalardan sonra geri adım attı. Başbakan Kiriyakos Miçotakis, gergin ortamın yatışması amacıyla, inşa çalışmaları sırasında güvenliği sağlamaları amacıyla salı günü Midilli ve Sakız adalarına gönderilen yaklaşık 500 polisin Atina’ya geri dönmesi talimatını verdi. Ayrıca, polis ve orduya ait iş makineleri de kampların inşa edileceği arazilerden uzaklaştırıldı. Midilli’de salı günü emniyet güçlerinin ve iş makinelerinin limana çıkmalarını engelleyen, ardından da kapalı göçmen kampının inşa edileceği Kavaklı mevkiindeki 261 dönümlük arazide barikatlar kuran ada sakinleri, dün sabahın erken saatlerine kadar polis ile çatıştı. Göstericiler, av tüfekleri ile polise ateş açtı. Olaylar sırasında 53 polis ve 22 gösterici yaralandı.

OTEL BASTILAR

Midilli sakinlerinin saldırılarından korunmaya çalışan polisler, askeri kışlaya sığındı. Öfkeli göstericiler saatlerce kışlanın çevresini kuşattı.

Göstericiler Sakız Adası’nda ise Atina’dan gönderilen polislerin kaldığı oteli bastı, odalara girerek karşılarına çıkan 11 polisi feci şekilde dövdü. Yunan Emniyet Teşkilatı yetkilileri “İki adada da göstericiler, av tüfekleri, molotof kokteylleri, dinamit lokumları, taş ve sopalarla saldırdı. Polisler, ölümden şans eseri kurtuldu” açıklamasında bulundu. Midilli ve Sakız adalarında salı ve çarşamba günleri “Kapalı göçmen kampına hayır” dün ise “Devlet terörüne hayır” mitingleri düzenlenmişti.

ADA HALKI NE İSTİYOR



Yunan hükümeti 50 bin mülteci ve göçmenin yaşadığı Midilli, Sakız, Sisam, Kos (İstanköy) ve Leros adalarında 20 bin kişi kapasiteli kapalı göçmen kamplarının inşasını kararlaştırdı. Kira bedeli ödemek karşılığında adalardaki bazı arazileri istimlak etti. Ada sakinleri ise mevcut kampların kapatılmasını, yeni kampların inşa edilmemesini istiyor.