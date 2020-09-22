MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYunan Hükümet Sözcüsü de gazeteyi kınadı
GeriDünya Yunan Hükümet Sözcüsü de gazeteyi kınadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunan Hükümet Sözcüsü de gazeteyi kınadı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunan Hükümet Sözcüsü de gazeteyi kınadı
Abone Olgoogle-news

Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan sonra, hükümet sözcüsü Stelyos Peças da, geçen cuma manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı ağır küfür kullanan ‘Dimokratia’ gazetesini kınadı.

Peças, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İfade özgürlüğü ve basının bağımsızlığı Yunan halkı tarafından önemsenmekte ve Anayasa tarafından da korunmaktadır. Ancak bu, yabancı bir ülke liderine saygı gösterilmesi sorumluluğunu değiştirmez. Hakaret dili değerlerimize aykırıdır ve kınanmaktadır” dedi. ‘Dimokratia’ ise Peças’ın “Türklerin söylediklerini desteklediğini” öne sürdü. Peças ayrıca gazetecilere, “İstikşafi görüşmelere yeniden başlamaya yakınız. Durum netleştiğinde bir duyuru yapılacak ama atmosfer iyi” açıklamasını yaptı.

False
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle