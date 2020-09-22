Yunan Hükümet Sözcüsü de gazeteyi kınadı

Peças, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İfade özgürlüğü ve basının bağımsızlığı Yunan halkı tarafından önemsenmekte ve Anayasa tarafından da korunmaktadır. Ancak bu, yabancı bir ülke liderine saygı gösterilmesi sorumluluğunu değiştirmez. Hakaret dili değerlerimize aykırıdır ve kınanmaktadır” dedi. ‘Dimokratia’ ise Peças’ın “Türklerin söylediklerini desteklediğini” öne sürdü. Peças ayrıca gazetecilere, “İstikşafi görüşmelere yeniden başlamaya yakınız. Durum netleştiğinde bir duyuru yapılacak ama atmosfer iyi” açıklamasını yaptı.