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Yunan hava üssüne 8 Amerikan İHA’sı

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#ABD#Yunanistan#İHA
Yunan hava üssüne 8 Amerikan İHA’sı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:00

ABD, 8 adet MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) Yunan Hava Kuvvetleri’nin Larisa şehrindeki hava üssünde konuşlandırdı.

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ABD Savunma Bakanlığı, İHA’ların Larisa’daki Yunan hava üssünde konuşlanmasına imkân sağlayan altyapı tesisleri için kısa sürede 33 milyon dolar harcadı. Yunan medyası bu gelişmeyi, “Larisa’da yeni bir ABD üssü kuruluyor” diyerek duyurdu. Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 2011’de imzalanan yeni savunma işbirliği anlaşmasının yanı sıra, aynı yıl ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, 8 adet MQ-9 Reaper tipi İHA’nın 12 Kasım’dan itibaren, Larisa’daki Yunan hava üssünde bulundukları belirtildi.

SÜRE BİR YIL

Açıklamada, Amerikan İHA’larının konuşlanma süresinin 1 yıl olduğu da kaydedildi. Bu gelişmeyi “ABD’nin Larisa’da İHA üssü” manşetiyle duyuran Ta Nea gazetesi, “Larisa’da yeni bir ABD üssü kuruluyor. İHA’larının konuşlanma süresi tamamlandığında, 1 yıllığına daha uzatılabilir” diye yazdı. Gazete, Yunan hava üssüne konuşlandırılan MQ-9 Reaper tipi İHA’lardan 4’ünün parçalar halinde getirilerek Larisa’da monte edildikleri, diğer 4’ünün de ABD’nin Avrupa’daki üslerinden geldiklerini, kontrol merkezlerinin ise Yunanistan dışında (ülke belirtilmedi) bulunduğunu kaydetti. Yunanistan’ın da aynı tip 3 adet İHA satın almayı planladığını da belirten Ta Nea, “MQ-9 Reaper’lar Türklerin Bayraktar TB2’lerinden daha uzun süre havada kalabiliyor. Menzili 1850 kilometre olan bu Amerikan İHA’ları, Karadeniz’e kıyısı bulunan NATO ülkelerinin yanı sıra, Ege ve Doğu Akdeniz’i de izleyebilir” ifadesini kullandı.

 

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#ABD#Yunanistan#İHA

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