Dünya Haberleri

Yunan Hava Kuvvetleri’nden skandal paylaşım... Ankara’nın tepkisi fotoğrafları kaldırttı

Güncelleme Tarihi:

Yunan Hava Kuvvetleri’nden skandal paylaşım... Ankara’nın tepkisi fotoğrafları kaldırttı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 07:00

Türkiye, C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu şehit olan 20 askerinin yasını tutarken, Yunan Silahlı Kuvvetleri bir skandala imza attı.

İlk kez kasım ayı başında yayınlanan Yunan C-130 tipi nakliye uçaklarının yer aldığı fotoğraflar, önceki gün Yunan Hava Kuvvetleri’nin sosyal medya hesaplarından yeniden paylaşıldı. Paylaşım infial yaratırken Ankara, tepkisini Atina’ya iletince fotoğraflar kaldırıldı ve yerine Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis’in 12 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu’na gönderdiği taziye mektubuna yer verildi. Grigoriadis mektubunda “ Kelimeler, duyduğum derin üzüntüyü tarif edemez” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Mart ayında da Yunan Milli Bayramı dolayısıyla Atina’da düzenlenen askerî törende, Türkiye aleyhinde küstah ve çirkin slogan atan Deniz Piyade Okulu öğrencileri disiplin cezalarına çarptırılmıştı.

Yunan Hava Kuvvetleri’nden skandal paylaşım... Ankara’nın tepkisi fotoğrafları kaldırttı

 

