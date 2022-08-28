Yunan halkından Miçotakis’e sarı kart: Bir ayda oyları düştü

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Araştırma şirketi GPO’nun 22-24 Ağustos tarihlerinde bin kişinin katılımıyla yaptığı ve Ta Nea gazetesinde yayınlanan anket, Miçotakis ile Çipras arasında, geçen 3 yılda 8-10 puan arasında seyreden farkın, 6 puana kadar düştüğünü gösterdi. Katılımcıların yüzde 31.4’ü, yarın seçim olsa Miçotakis’in Yeni Demokrasi (ND) partisine, yüzde 25.1’i ise Çipras’ın SYRİZA partisine oy vereceğini bildirdi. Miçotakis’in bir ayda yüzde 2 oy kaybettiğini gösteren sonuçlar “hükümete sarı kart” şeklinde değerlendirildi.

TELEKULAK SKANDALI ETKİLEDİ

Üçüncü büyük parti konumundaki sosyalist PASOK’un yeni lideri Nikos Andrulakis’in, parti başkanı seçilmeden önce telefon görüşmelerinin Yunan İstihbarat Teşkilâtı (EYP) tarafından dinlendiği ortaya çıkmıştı. Kendi reddetse de emri Miçotakis’in şahsi çıkarları için verdiği görüşü kamuoyunda ağır basıyor. Nitekim ankete katılanların yüzde 28.9’u skandalın oy tercihini etkileyeceğini belirtti.