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Yunan halkından Miçotakis’e sarı kart: Bir ayda oyları düştü

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#Miçotakis#Yunanistan#Oy
Yunan halkından Miçotakis’e sarı kart: Bir ayda oyları düştü
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 07:00

Yunanistan’da enerji krizi ve hayat pahalılığına ağustos başlarında patlak veren ‘telekulak skandalı’ eklenince, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile ana muhalefet lideri Aleksis Çipras arasındaki makas kapanmaya başladı.

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Araştırma şirketi GPO’nun 22-24 Ağustos tarihlerinde bin kişinin katılımıyla yaptığı ve Ta Nea gazetesinde yayınlanan anket, Miçotakis ile Çipras arasında, geçen 3 yılda 8-10 puan arasında seyreden farkın, 6 puana kadar düştüğünü gösterdi. Katılımcıların yüzde 31.4’ü, yarın seçim olsa Miçotakis’in Yeni Demokrasi (ND) partisine, yüzde 25.1’i ise Çipras’ın SYRİZA partisine oy vereceğini bildirdi. Miçotakis’in bir ayda yüzde 2 oy kaybettiğini gösteren sonuçlar “hükümete sarı kart” şeklinde değerlendirildi.

TELEKULAK SKANDALI ETKİLEDİ

Üçüncü büyük parti konumundaki sosyalist PASOK’un yeni lideri Nikos Andrulakis’in, parti başkanı seçilmeden önce telefon görüşmelerinin Yunan İstihbarat Teşkilâtı (EYP) tarafından dinlendiği ortaya çıkmıştı. Kendi reddetse de emri Miçotakis’in şahsi çıkarları için verdiği görüşü kamuoyunda ağır basıyor. Nitekim ankete katılanların yüzde 28.9’u skandalın oy tercihini etkileyeceğini belirtti.

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#Miçotakis#Yunanistan#Oy

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