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Yunan geri itmeleri Frontex’i karıştırdı: Direktör istifa etti

#Frontex#Yunanistan#İstifa
Yunan geri itmeleri Frontex’i karıştırdı: Direktör istifa etti

Hazırlanan çok sayıda rapor ve habere rağmen yıllardır Yunanistan’ın Ege Denizi’nde mültecilere uyguladığı geri itmeleri görmezden gelmesiyle eleştirilen Avrupa Birliği’nin Sınır ve Sahil Koruma Ajansı Frontex’in Direktörü Fabrice Leggeri istifasını verdi. Göreve 2015’te getirilen Leggeri uzun süredir istifa baskısı altındaydı.

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AB’nin yolsuzlukla mücadele birimi OLAF, mültecilere karşı taciz, görevi kötüye kullanma ve Ege Denizi’nde yaşanan geri itme olaylarında Yunan makamlara müsamaha gösterilmesi iddiaları nedeniyle soruşturma açtı. Raporun hedefinde Leggeri de var. Kaynaklar, OLAF’ın kamuya açıklanmayan raporunda Frontex yönetiminin insan hakları ihlallerinden haberdar olduğu ancak bunları bildirmekten kaçındığı vurgusunun da yer aldığına dikkat çekiyor.

İDDİALARI REDDEDİYORDU

Avrupa Parlamentosu da geçen yıl bir raporda Frontex’in ihlallere ilişkin rapor ve haberleri görmezden geldiğini vurgulamıştı. Alman Der Spiegel ve Fransız Le Monde’un da aralarında olduğu bazı gazetelerin ortak araştırması, Frontex’in Mart 2020 – Eylül 2021 döneminde Ege Denizi’nde en az 957 göçmenin geri itilmesine müdahil olduğunu ortaya koydu. Leggeri ise son ana kadar tüm iddiaları reddetti.

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#Frontex#Yunanistan#İstifa

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