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Yunan gemilerine uzun menzilli füze

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#Yunan Donanması#Uzun Menzilli Füze#Yunan Deniz Kuvvetleri
Yunan gemilerine uzun menzilli füze
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 07:00

2037 hedefini “gerektiğinde saldırmaya hazır olma” olarak belirleyen Yunan donanması, gemilere uzun menzilli füze sistemleri yerleştirmeyi planlıyor.

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TÜRKİYE’den “tehdit gördüğü“ iddiasıyla yıllardır Türk sahilleri karşısındaki Ege adalarını uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde silahlandıran Yunanistan, şimdi de büyük savaş gemilerine uzun menzilli füzeler yerleştirmeyi planlıyor. Yunan Deniz Kuvvetleri’nin 2037 hedeflerine göre, “savunma ve caydırıcı amaçlı silahlanmanın” yerini “gerektiğinde saldırı amaçlı silahlanma” alacak.

MAVİ VATANA KARŞI

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Fransa’ya sipariş edilen 3 adet Belharra tipi fırkateyn ve önümüzdeki dönemde satın alınması beklenen 2 ila 4 adet yeni denizaltı başta olmak üzere, büyük savaş gemilerine 1000-1400 kilometre menzile kadar ulaşan füze sistemlerinin takılması planlanıyor.

Gazete haberinde “Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ doktrini, bir çatışma halinde, Yunan kuvvetlerini Ege’nin batısında sıkıştırmayı amaçlıyor. Buna karşı alınabilecek tedbir, operasyon alanını sadece Ege’nin batısı ile sınırlı tutmayarak Doğu Akdeniz’i de kapsayacak şekilde genişletmek. Böylece, Türkiye Antalya ya da Hatay körfezleri gibi noktaları da korumak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı. Ta Nea gazetesi de geçtiğimiz günlerde, İsrail’e sipariş edilen 32 kilometre menzilli Spike NLOS ve 300 kilometre menzilli PULS füze sistemlerinin büyük bölümünün Ege adalarına konuşlandıracağını yazmıştı.

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#Yunan Donanması#Uzun Menzilli Füze#Yunan Deniz Kuvvetleri

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