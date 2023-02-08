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Yunan gazetesinde “Hepimiz Türküz” karikatürü

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#Deprem#Yunanistan#Dünya
Yunan gazetesinde “Hepimiz Türküz” karikatürü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 10:12

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak “Hepimiz Türküz” ifadesine yer verdi.

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Dün Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye'nin 10 ilini yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki binlerce insanın öldüğü on binlerce insanın da yaralandığı depremlerle alay etmişti.

Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazmıştı.

Yunan gazetesinde “Hepimiz Türküz” karikatürü

Bugün Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini gazetesinde yayınlanan bir karikatür adeta Fransız dergisine cevap niteliğindeydi.

Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak “ Hepimiz Türküz” yazdığı resmedildi.

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#Deprem#Yunanistan#Dünya

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