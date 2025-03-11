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Yunan gazetesi itiraf etti.. Türk savunma sanayisi mucizesi

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#Türk Savunma Sanayisi#Yunanistan#İHA-SİHA
Yunan gazetesi itiraf etti.. Türk savunma sanayisi mucizesi
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 07:00

Yunanistan’ın en yüksek tirajlı 2 gazetesinden biri olan Ta Nea, dünkü sayısında Türk savunma sanayisinden övgü, endişe ve kıskançlıkla bahsetti.

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Türk savunma sanayisi mucizesi” başıklı haberde “Türkiye, savunma sanayisinde büyük gelişme kaydederek 100 bin kişiyi çalıştıran yaklaşık 2 bin şirket sayesinde hem kendi ordusunu güçlendiriyor hem de yaklaşık 170 ülkeye ihracat yapıyor” denildi. Saygın uluslararası medya organlarında yayınlanan Türk savunma sanayisi değerlendirmelerine yer veren Ta Nea “Türkiye’nin özellikle insansız hava araçları ile savaş gemileri inşasında attığı dev adımlar uzun süredir Atina’nın merceğinde” diyerek şöyle yazdı: “Türkiye’nin Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat ve ortak üretim için imzaladığı anlaşmalar, özellikle son 5 yılda sürekli arttı. Yunanistan, Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri dikkatle izliyor. Resmi olarak hiçbir zaman kabul edilmese de Yunanistan pek çok adımını Türkiye’nin yaptığı planlamalara göre atıyor. Yunanistan ayrıca, Türkiye’ye geçmişteki silah ambargosu gibi resmi ya da gayri resmi yaptırımların, birkaç yıl sonra kendisi için artık ‘emniyet supabı’ olamayacaklarının da bilincinde.”

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#Türk Savunma Sanayisi#Yunanistan#İHA-SİHA

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