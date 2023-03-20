Yunan gazeteden dikkat çeken seçim analizi... İşte 3 aşamalı plan

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ederken Yunan Ethnos gazetesinden dikkat çeken bir seçim analizi geldi.

Maria Zacharaki imzalı haberde AK Parti'nin uzun bir süredir CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu 'kolay rakip' olarak gördüğü ve seçimde onun adaylığını istediği vurgulandı.

İKTİDARIN 3 AŞAMALI PLANI



Zacharaki, iktidarın seçim planının üç aşamadan oluşacağını yazdı.

İlk aşamanın, 10 Mart'tan 10 Nisan'a kadar olan ve milletvekili aday listelerinin belirlendiği dönem olduğunu belirten gazete 'Bu dönemde , depremin yarattığı sancılar dikkate alındığında, 'gürültülü' bir seçim öncesi kampanya öngörülmüyor' dedi.

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İkinci aşama Ramazan ayı olacak. Zacharaki'ye göre Erdoğan bu dönemde Karadeniz gazı, milli savaş uçağı gibi konuları kullanmayı planlıyor.

21 Nisan'dan sonra son aşamaya geçilmesi beklendiğini belirten haberde şu ifadelere yer verildi;

'Bu aşamada, yas dönemi sona erdikten sonra, "gürültülü" eski tarz bir seçim kampanyası planlanıyor.'

MUHALEFETİN SEÇİM STRATEJİSİ

Muhalefetin adayını geç belirlemesi nedeniyle net bir planı olmadığını yazan gazete Kılıçdaroğlu'nun deprem, ekonomi ve mülteci konularına ağırlık vereceğini yazdı.

Haberde 'Muhalefet adayı depremlerle yerle bir olan Antakya'yı seçim kampanyasının 'karargahı' yaptı. Elindeki en büyük iletişim silahı olan mutlak yıkım imajıyla hükümete saldırmak için onu neredeyse her hafta ziyaret ediyor' ifadelerine yer verildi.