Yunan gazeteci babanın dramı



Aleksis Komnikos’un telefonu şiddetli deprem sonrasında durmaksızın çalmaya başladı. Atina’dan Selanik’ten televizyonlar, radyo istasyonları, haber siteleri, gazeteler arıyordu. Komninos, Sisam’da (Samos) sokak sokak dolaşıp hem depremin hem de tsunaminin yol açtığı zarar hakkında bilgi veriyordu.

SOSYAL MEDYADA YAZDI

Bir bağlantısında “Henüz doğrulatamadım ama 2 öğrencinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi” dedi. Bir süre sonra yine telefonu çaldı. Bu defa Sisam devlet hastanesinden arıyorlardı: “Aleksis, oğlun Aris çöken bir duvarın enkazı altında kaldı. Maalesef hayatını kaybetti.” Aleksis Komninos’un bir anda dünyası karardı. Oğlunun ölüm haberini veremedi.

Sadece, cuma akşam saatlerinde sosyal medya hesabında “Tanrı, bugün seni yanına almak istedi. Yanında bir melek olsun istedi. Kör olası deprem seni sırtından vurdu. Seni çok seviyorum. Bu sözü belki birbirimize pek söylemedik ama sevgimizi birbirimize her zaman gösterdik. Bilesin ki oğlum, kalbimin en büyük parçasını kaybettim” diye yazdı.

TSUNAMİ SAHİLİ VURDU

17 yaşındaki Aris Komnikos, Vathi ilçesindeki liseye gidiyordu. Deprem sonrası okuldan eve dönerken yanında arkadaşı 15 yaşındaki Kleri de vardı. Adanın daracık ara sokaklarında ilerlerken o anda çöken bir duvarın enkazı altında kaldılar. Sisam’da depremin bilançosu 2 ölü, 19 yaralı.

Çok sayıda eski ve terkedilmiş evin ön cepheleri yıkıldı. Tsumani nedeniyle de Sisam sahillerinde pek çok dükkân sular altında kaldı. M.Ö. 570-495 yılları arasında yaşayan ve ‘sayıların babası’ olarak bilinen ünlü filozof-matematikçi Pisagor’un memleketi Sisam’ın sakinleri ise bir yandan deprem paniği, bir yandan koronavirüs korkusu ile geceyi sokaklarda geçirdi.