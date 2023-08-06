Yunan gazete İmamoğlu ve Akşener'in attığı adımları mercek altına aldı: Türk muhalefetinin saflarındaki uyum kayboluyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,16'lık oy oranı ile tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından muhalefetteki çatlak büyümeye devam ediyor.

Seçimlerinde ardından 'değişim' talebi bir numaralı gündemi haline gelen CHP'deki 'güç mücadelesi' dış basının da dikkatini çekmeye devam ediyor.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini muhalefeti mercek altına aldı.

'Türkiye'de muhalefet: Yeniden yapılanma bahsi ve Mart'ın zorluğu' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan gazete analizinde dikkat çeken ifadelere yer verdi.

'Bir zamanların birleşik Türk muhalefeti, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kabul edilmesi zor bir yenilgiyle karşı karşıya kaldı' diyen Yunan gazete şu yorumda bulundu;

'Çok fazla bahis oynadığınızda ve risk aldığınızda, açıkça çok şey kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.'

Haberin Devamı

Seçim öncesi kurulan ittifaklara rağmen Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48'de kaldığını hatırlatan Kathimerini, partilerin yol ayrımına doğru ilerlediğini yazdı.

'İMAMOĞLU AÇIK BİR ŞEKİLDE ÇATIŞIYOR'

Haberde 'İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun çevresi ile liderlik ve aynı zamanda CHP'nin gelecekteki yönü konusunda açık bir şekilde çatışıyor' denildi.

'İmamoğlu partide değişiklik yapılması için baskı yapıyor ve esasen Kılıçdaroğlu'nun yerini alacak yeni bir liderin yolunu açmayı istiyor' diyen Yunan gazete, 'Gelişmelerin merkezinde, belli ki, zarif bir deyimle, artık bir köpürme yaşayan, Türk muhalefetinin en büyük partisi olan CHP var' yorumunda bulundu.

'AKŞENER HOŞNUTSUZLUĞUNU ALENEN GÖZTERİYOR'

Bu hoşnutsuzluğun sadece CHP içinde olmadığının altını çizen Kathimerini 'Meral Akşener, özellikle Kılıçdaroğlu'na yönelik hoşnutsuzluğunu alenen gösteriyor' dedi.

Haberde Akşener'in istenilen değişikliklerin gerçekleşmemesi durumunda 2024 belediye seçimleri öncesinde muhalefet blokunu kırabileceği belirtildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Enkazda dünyaya gelen mucize bebek Afra'dan yürekleri burkan haber Haberi görüntüle

Haberde 'Akşener ve partisi İYİ Parti'ye gelince, önümüzdeki Mart'ta sandık başına giderken CHP ile ittifak halinde yürümeye devam edip etmeyeceği henüz belli değil' denildi. ve Akşener'in artık Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmek istemediğini net bir şekilde gösterdiğinin altı çizildi.

'Türk muhalefetinin saflarındaki uyum kayboluyor gibi görünüyor' diyen Kathimerini bu durumun yerel seçimler de önemli bir etkisi olabileceğine vurgu yaptı.

Haberde 'Kaybolan uyum Mart 2024'te Ankara ve İstanbul'da yapılması beklenen seçimlere giden yolu baltalıyor' denildi ve bunun muhalefeti kentleri kaybetmek ile karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

Haberde 'Erdoğan için büyük bahis, 2019'da kaybettiği İstanbul'da yeniden kazanmak olacak. Öte yandan CHP için bahis, Ankara'yı (Melih Gökçek'e) ve İstanbul'u (o zamanlar iktidarda olan Erdoğan'a) kaybettiği 1994 yerel seçimlerinin tekrarlanmasına izin vermemek olacaktır' ifadelerine yer verildi.