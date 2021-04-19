Yunan-Fransız oyunu tutmadı

YUNAN Deniz Kuvvetleri’ne ait “Elli” fırkateyni refakatindeki Fransız bilimsel araştırma gemisi “L’Atalante”, Türk kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Ancak Türkiye’nin kararlı tavrı karşısında iki gemi de Türk kıta sahanlığından uzaklaştı.

KARŞI NAVTEX

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçen perşembe günü Ankara’da iken, Yunan Deniz Kuvvetleri Oşinografi Dairesi 260/21 sayılı bir NAVTEX ile (denizcilere duyuru) Fransız “L’Atalante” gemisinin 15-18 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de, Girit Adası’nın güneydoğusunda bilimsel araştırmalar yapacağını açıkladı. Yunan NAVTEX’inde Fransız gemisinin araştırma sahası Girit Adası ile Rodos’un güneyi olarak gösterildi. Türkiye derhal 0321/21 sayılı bir karşı NAVTEX yayınlayarak, Yunan NAVTEX’in belirtilen deniz sahalarının bir bölümünün Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğundan, söz konusu bölge için NAVTEX yayınlama yetkisinin Türkiye’ye ait olduğu ve dolayısıyla Yunan NAVTEXin dikkate alınmaması gerektiğini duyurdu.



Fransız bilimsel araştırma gemisi ‘L’Atalante’

İZİNSİZ GİRİŞ

Türkiye’nin NAVTEX’ine rağmen Fransız “L’Atalante” gemisi, Yunan “Elli” fırkateyninin refakatinde geçen cumartesi günü Türk kıta sahanlığına izinsiz girdi. Yunan medyasına göre bölgede bulunan Türk fırkateyni, her iki gemiyi de “Türk kıta sahanlığı içinde bulunuyorsunuz. Bölgeyi terk edin” diye uyardı. Fransız araştırma gemisinin, uluslararası sularda bulunduğu ve izin alması gerekmediği iddiası durumu değiştirmedi. Fransız ve Yunan gemileri bir süre direnseler de daha sonra bölgeden uzaklaştı. “L’Atalante”, bilimsel araştırmalarını dün Türk kıta sahanlığı dışında sürdürdü. Konuya geniş yer veren Yunan medyası, Fransız gemisinin Yunan kıta sahanlığı içinde araştırma yaptığını öne sürdü. “L’Atalante” gemisininin mürettebatında Fransız, Yunan, İtalyan ve İsrail vatandaşlarının bulunduğu da belirtildi.

DENDİAS TANSİYONU DÜŞÜRME ÇABASINDA

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen perşembe günü düzenlenen ortak basın toplantısında, itham ve suçlamaları yüzünden gerilime yol açan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine demecinde Ankara ziyaretini değerlendirdi.

‘İYİ BİR ORTAM OLUŞTU’

Dendias sebep olduğu gerilimi, “Gerek görüşmelerde, gerek basın toplantısında, iki taraf da tavrını ortaya koydu. Ben, Yunanistan’ın zaten bilinen görüşlerini anlattım. Farklı anlayış ve yaklaşımın olduğu meseleleri halının altına süpüremeyiz” diyerek geçiştirdi. Demecinde tansiyonu düşürmeye çalışan Dendias şunları söyledi: “Görüşmeler sırasında çok iyi bir ortam oluştu. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili tavrında bir sertleşme görmedim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmemizde olumlu bir ortam vardı. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nı kabul etmesinin taşıdığı büyük sembolik önemi kaydettim. Çavuşoğlu’nu Atina’ya davet ettim. Bu ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Kiriakos Miçotakis arasında bir görüşmenin hazırlanmasında katkıda bulunabileceğine inanıyorum.”

‘POZİTİF GÜNDEM İMKÂNI’

Dendias, Ankara ziyareti hakkında ayrıca “Ziyaretimin amacı, ilk aşamada gerginliğin yumuşaması için Türkiye ile bir pozitif gündem (ekonomi ticaret, nakliye, telekomünikasyon vs alanları) oluşturma imkânı bulunup bulunmadığını araştırmaktı. Böylesi bir yaklaşımla, ikili ilişkilerin aşamalı olarak düzeleceğini ümit ediyoruz” dedi. Buna karşın Dendias, önemli anlaşmazlıklarda Yunanistan’ın tavrında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını da ortaya koydu. Dendias, Türkiye-Libya deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırası için ise “Bu muhtıra geçersizdir. Geçtiğimiz günlerde Bingazi’de Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüştüm. Bana açık bir şekilde Temsilciler Meclisi’nin bu muhtırayı onaylamayacağını söyledi” şeklinde konuştu.

ATİNA SİLAHLANMA HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ

Fransa’ya 12’si kullanılmış, 6’sı da yeni olmak üzere toplam 18 adet Rafale savaş uçağı sipariş veren Yunanistan, aynı tipte 6 uçak daha satın alma niyetinde. Haftalık “Proto Thema” gazetesinin manşetten yayınladığı habere göre Yunan hükümeti, Fransa’dan alacağı Rafale savaş uçaklarının toplam sayısının 24’e çıkarılması ihtimalini inceliyor. Böyle bir durumda Yunanistan, Fransa’ya 800 milyon Euro daha ödeyecek. Fransa’ya sipariş edilen toplam 18 adet Rafale’nin maliyeti 1.9 milyar Euro. İlki yazınYunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek ve teslim süresi 2023 sonuna kadar tamamlanacak 18 adet Rafale’nin taşıyacağı silahların maliyeti ise en az 400 milyon Euro. Yunanistan, 4 yeni fırkateyn satın alımı ve deniz kuvvetlerindeki MEKO tipi 4 fırkateyninin de modernizasyonu için de nihai kararını mayıs sonuna kadar verecek.

Öte yandan Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Kalamata şehrinde bulunan ve Yunan Hava Kuvvetleri pilot adaylarının eğitildiği “uçuş eğitim merkezi”nin, 1.3 milyar Euro karşılığında, İsrail ELBİT şirketi tarafından “uluslararası uçuş eğitim merkezi”ne dönüştürülmesini öngören anlaşma geçen cuma Atina’da imzalandı.

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