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Yunan Cumhurbaşkanı germeye devam ediyor

#Katerina Sakellaropulu#Yunanistan#Türkiye
Yunan Cumhurbaşkanı germeye devam ediyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, ülkesinin hiçbir şekilde Türkiye’ye karşı geri adım atmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

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Sakellaropulu, Kathimerini gazetesine açıklamasında, Yunanistan’ın Türkiye ile barış içinde birlikte var olmalarını arzuladığını ileri sürse de “Türkiye’nin kabul edilemez taleplerine ve saldırgan eylemleri karşısında, hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını” belirtti.

DIŞİŞLERİ YANIT VERMİŞTİ

“Pontus” iddialarıyla ilgili Sakellaropulu, bu konuda da “Tarihi gerçekleri kabul etmek, cesaret ve özfarkındalık hareketidir” dedi. Geçen hafta Yunan Cumhurbaşkanı, Atina’da inşası planlanan “Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı”nın tanıtım törenindeki konuşmasında, “Pontus Helenizminin akıbeti trajiktir. İnsanlar doğdukları yerleri terk etmek, göç yolunu almak zorunda kalmıştır” demişti. Türk Dışişleri Bakanlığı da Sakellaropulu’ya, “Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır. Söz konusu iddialar, Anadolu’yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu ve Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgesindeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir” diyerek cevap vermişti.

MİÇOTAKİS’TEN AZINLIK MESAJI

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Batı Trakya Türk azınlığının hakları ile ilgili olarak Lozan Antlaşması maddelerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını uygulamayan Yunanistan, Türkiye’den Rum azınlığın haklarına saygı göstermesini istedi. Atina’daki Gökçeadalılar Derneği’nin düzenlediği bir etkinliğe video mesaj gönderen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis “Gökçeadalı Rumlar aleyhinde herhangi bir ayrımcılık, hem Lozan Antlaşması hem de uluslarararası sözleşmelere aykırıdır” dedi. Miçotakis konuşmasında Gökçeada ve Bozcaada’da yaşayan Rumlar için “bazı olumlu adımlar atıldı” diyerek, durumun iyileştirildiğini de kabul etti. Etkinliğe katılan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da benzer mesajlar verdi.

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