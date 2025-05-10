Yunan basınından tarihi Türkiye itirafı: "Tüm dünya süper güç olduğunu kabul etti"

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Yunanistan basınının önde gelen gazetelerinden Ta Nea, 1973'ten günümüze kadar geçen süredeki Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair kapsamlı bir analiz yayınladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın eski Danışma Kurulu Üyesi Panayotis İoakeimidis'in kaleme aldığı analizde Yunanistan'ın uzun vadeli "Türkiye'yi durdurma" stratejisinde hezimet yaşadığı belirtildi.

Son 52 yılda tüm Atina yönetimlerinin bazı hatalar yaptığı vurgulanan analizde, mevcut stratejide düzenlemeler yapılmazsa Yunanistan'ın yakın gelecekte yönetilemez bir duruma geleceği öne sürüldü.

TÜRKİYE BÖLGEDE SÜPER GÜÇ

Ta Nea'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları büyük önem taşıyor ve Türkiye artık bölgede 'süper güç' konumuna yerleşti.

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'Yunanistan'ın birinci hedefi, Türkiye'nin dünya genelinde nüfuz kazanmasını, askeri gücünü geliştirmesini engellemekti. Ancak bu hedefte başarısız olundu. Artık tüm dünya, Türkiye'nin bir 'süper güç' olduğunu kabul ediyor' ifadelerinin yer aldığı haberde, Atina'nın artık Türkiye'nin özerk ve kontrol edilemez bir güç olarak yükseldiğini kabullenmesi gerektiği belirtildi.

"EGE DENİZİ TEK SORUN DEĞİLDİ"

Yunanistan'ın ikinci hedefinin Türkiye'nin Yunanistan üzerindeki iddialarını sınırlandırmak ya da ortadan kaldırmak olduğunu belirten yazar bu konuda da 'tamamen başarısız' olunduğuna dikkat çekti ve şunları yazdı;

"1973'te Türkiye'nin iddiaları yalnızca Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı ile sınırlıydı. Ancak o dönemde 1 olan çözülemeyen sorun sayısı, bugün 12'ye çıktı. Kıbrıs konusundaki iddialar da hızla artıyor. Bu durum, 'kaçırılan fırsatların' bir sonucudur."

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"SİLAHLANMA YARIŞI İŞE YARAMADI"

Atina hükümetinin şu anda İsrail ile ittifak kurmaya ve silahlanma yarışına yöneldiğini hatırlatan İoakeimidis analizinde "Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi bir tehdit olarak görüyor. Ancak ekonomik ve sosyal etkileri göz ardı ederek savaş uçağı alımına odaklanmak, başarısızlığa mahkum bir stratejidir. Silahlanma yarışına girmek veya silah sayısını artırarak Türkiye'yi durdurmaya çalışmak, daha büyük bir başarısızlığa zemin hazırlıyor. Artık gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.