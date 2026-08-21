Yunan basınından kapsamlı analiz: Türk savunma sanayisi küresel güce dönüştü

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Türk savunma sanayisi, son çeyrek yüzyılda gösterdiği performansla uluslararası arenada dikkatleri üzerine topluyor. 2000 yılında 200 milyon dolar seviyesinde olan savunma ihracatı, 2025 itibarıyla 8,5 milyar dolara ulaştı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, Türkiye 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı konumuna geldi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı, Avrupa ülkelerine yaptığı ihracatla pekişiyor. Türkiye'nin küresel pazardaki payı ise önceki beş yıla göre iki kat artarak yüzde 0,9'dan yüzde 1,8'e yükseldi.

İHRACATTA REKOR BÜYÜME

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Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatı, 2000 yılında 200 milyon dolardan 2025 yılında 10,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 25 yılda 52 katlık bir artış anlamına geliyor. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 savaş insansız hava aracı, bu başarının en önemli sembollerinden biri haline geldi. TB2, 2022'de Ukrayna'da, daha önce Libya, Suriye, Kuzey Irak ve Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgelerinde etkin bir şekilde kullanıldı.

Baykar şu anda Polonya dahil 30'dan fazla ülkeye İHA satarken, İtalyan Leonardo grubuyla ortak girişim kurdu. Denizcilik sektöründe de Türkiye, Avrupalı rakipleriyle rekabet ediyor. Temmuz ayında Romanya, tamamen Türkiye'de inşa edilen "Contraamiral August Roman" korvetini hizmete alan ilk AB ve NATO üyesi ülke oldu.

ASELSAN'IN YÜKSELEN ROLÜ

Yunanistan merkezli Power Game'in haberine göre Türkiye'nin en büyük savunma şirketi Aselsan, portföyündeki çeşitli radarlar, elektronik harp sistemleri, aviyonik sistemler ve iletişim sistemleriyle uluslararası pazarda önemli bir oyuncu konumunda. Hisselerinin yüzde 70'inden fazlası Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı'na ait olan Aselsan, bahar aylarında NATO'dan taşınabilir hava savunma sistemleri için dost-düşman tanımlama sistemlerinin teslimatına yönelik üç yıllık çerçeve anlaşması yaptı.

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Polonya, geçen aralık ayında Aselsan'a elektronik savaş sistemleri için 410 milyon dolarlık bir sözleşme vererek, Alman rakiplerini geride bıraktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), İspanya'ya 30 adet Hürjet eğitim uçağı teslim edecek. STM ise Portekiz için iki adet çok amaçlı ve lojistik gemi inşa ediyor.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜ

Aselsan, füze üreticisi Roketsan ve diğer şirketlerle birlikte Türk silah sanayisinin bir sonraki aşaması olan "Çelik Kubbe" üzerinde çalışıyor. Yapay zeka aracılığıyla radar istasyonlarını, lazer silahlarını, elektronik karıştırıcıları ve kısa, orta ve uzun menzilli füzeleri birbirine bağlayan çok katmanlı bir hava savunma ve füze savunma sistemi tasarlanıyor.

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Haberde, Aselsan CEO'su Ahmet Akyol'un, "Daha ekonomik ve daha hızlı teslimat yapabiliriz. İster radar, ister hava savunması, ister elektronik savaş olsun, hepsini iki yıldan kısa sürede teslim edebiliriz" açıklamasına yer verildi.

Yunan haber sitesi, Türk ürünlerinin, NATO'nun ikinci büyük ordusunun elinde gerçek operasyonlarda kendini kanıtladığını belirtti.

'TÜRKİYE, AVRUPA PAZARINDA ÖNEMLİ OYUNCU'

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve gelmesinin ardından savunma sanayisi projelerinin tam anlamıyla hayata geçirildiği ifade edildi. 2018'de Savunma Sanayi Başkanlığı doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlandığı anımsatıldı.

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Bugün yaklaşık 100 bin çalışanı olan 3 bin 500 savunma şirketi bulunuyor. Sadece Aselsan 14 bin kişiyi istihdam ediyor ve bu sayı giderek artıyor. Türk savunma sanayi pazarının değeri yaklaşık 36 milyar dolara çıktı. Eskişehir'deki TEI, KAAN için kendi motorlarını geliştirmek üzere çalışıyor.

Power Game'e değerlendirmelerde bulunan ABD merkezli düşünce kuruluşu Dış Politika Araştırma Enstitüsü Başkanı Aaron Stein, Türkiye'nin artık Avrupa savunma pazarında önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Bölgesel ve küresel siyasi güvenlik durumunun giderek karmaşıklaştığına dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin küresel bir güç haline geldiği vurgulandı.