Yunan basınından çarpıcı itiraf: Atina izliyor, Ankara sahada... 'Dünya artık Türkiye’nin savunma gücüne güveniyor'

Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle işbirliği, Yunan basını tarafından mercek altına alındı. Yunan basınından SL Press, yalnızca Orta Doğu, Kafkasya ve Libya’da değil; Afrika’nın kuzeyinde, batısında ve doğusunda da görünmez ancak güçlü bir ağ kurduğunu kaleme aldı.

SL Press'te yer alan dikkat çekici analizde, Ankara'nın 21’inci yüzyılın başından bu yana Afrika ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini istikrarlı biçimde genişlettiği ifade edildi.

“Fransızlar gidiyor, Türkler geliyor” başlığıyla manşetten servis edilen analizde, Atina’nın odağını büyük ölçüde Libya’ya çevirdiği, buna karşın Türkiye’nin çok daha geniş bir coğrafyada ilerleme kaydettiği belirtildi.

Analize göre bu süreçte Ankara, yeni büyükelçilikler açtı, ekonomik ortaklıklar kurdu ve güvenlik alanında kapsamlı anlaşmalar imzaladı.

GÜVENLİKTEN İSTİHBARATA KURUMSAL AĞ

Analizde, “Yerel asker ve polis güçlerinin eğitilmesinden terörle mücadeleye, istihbarat paylaşımından Türk özel güvenlik şirketlerinin faaliyet izinlerine uzanan bu mekanizma, bugün Türkiye’yi Afrika’nın neredeyse tüm kuzey, batı ve doğu başkentleriyle bağlayan kurumsal bir güç haline getirdi. Tüm bunlar Ankara’ya farklı bir ağırlık kazandıran unsur oldu” değerlendirmesine yer verildi.

Yunanistan’ın hâlâ Orta Doğu ve Kafkasya’daki Türk hamlelerine kilitlendiğini belirten gazete, Ankara’nın paralel bir stratejiyi Afrika kıtasında inşa ettiğini vurguladı.

TÜRK SİHA’LARI AFRİKA’NIN TERCİHİ

Haberde, özellikle 2010’lu yıllardan sonra Türkiye’nin savunma sanayiinde yakaladığı ivmenin Afrika ülkelerinin tercihlerinde belirleyici olduğu ifade edildi. Analizde şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle 2010’lardan sonra savunma sanayi alanında yaşanan sıçrama, Afrika ülkelerini Türk SİHA’larının ana müşterileri haline getirdi. Bayraktar TB2, Anka ve Aksungur sistemleri Libya, Tunus, Nijerya, Etiyopya, Mali ve Somali tarafından satın alınıyor ya da satın alınması değerlendiriliyor. ABD ve Avrupa’nın silahlarının aksine Türkiye bu pazarda daha ön plana çıkıyor. Çünkü dünya artık Türkiye’nin savunma gücüne güveniyor.”

SAHEL’DE BOŞLUĞU TÜRKİYE DOLDURDU

Analizde, Sahel bölgesinde Fransa’nın çekilmesiyle oluşan güvenlik boşluğunun Türkiye tarafından hızla doldurulduğu ve Türk savunma ihracatının tarihi seviyelere ulaştığı vurgulandı.

Bu kapsamda, “2017’de açılan TURKSOM Askeri Eğitim Üssü, Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri alanı olarak Somali ordusunun eğitim merkezi haline geldi. Somali açıklarında Türk donanmasının devriye faaliyetlerine başlaması ve Somali deniz gücünün yeniden inşasında rol üstlenmesi, bölgesel rakiplere verilen açık bir mesaj niteliğinde” denildi.

“AVRUPA BU DÜZENİ ŞEKİLLENDİREMİYOR”

SL Press analizinde İsrailli analist Shay Gal’ın görüşlerine de yer verildi. Gal’ın, “Türkiye’nin Somali’de kurduğu düzeni Avrupa şekillendiremiyor. Ankara bu alanda bağımsız bir şekilde ilerliyor” sözleri aktarıldı.

LİBYA HAMLESİ: KALICILIK İRADESİNİN KANITI

Analizde Libya dosyası da kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Haberde, “27 Kasım 2019’daki Türkiye–Libya mutabakatı, Yunanistan’a göre Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarını yeniden belirleyen bir hamleydi. 5 Ocak 2020’de Türk askerinin Libya’ya ayak basması, Trablus hükümetinin hayatta kalmasını sağlayan müdahale olarak gösterildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin askeri yetkiyi sürekli uzatması ise bölgede kalıcılık iradesinin kanıtı sayıldı” ifadeleri kullanıldı.

SUAKİN ADASI VURGUSU

SL Press, Somali ve Libya kadar gündemde olmasa da Sudan’daki Suakin Adası’nın, Türkiye’nin Kızıldeniz’de uzun vadeli jeostratejik planının bir parçası olduğunu ileri sürdü. Analizde, “Bu hamle, Ankara’nın son yirmi yılda Afrika’da müttefik ve ortaklardan oluşan sessiz bir ağ kurmayı başardığının göstergesidir” denildi.

“ATİNA İZLİYOR, ANKARA SAHADA”

Analizin son bölümünde ise şu çarpıcı ifadelere yer verildi:

“Türkiye Afrika’da yeni bir jeopolitik alan açıyor. Askeri eğitim, istihbarat, üslenme, donanma devriyeleri ve silah satışında hız kesmiyor. Atina’nın gözü Libya’da kalırken, Ankara çoktan Afrika sahasına çıkmış durumda. Türkiye hızlanıyor, Yunanistan izlemek zorunda kalıyor.”