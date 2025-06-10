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Yunan basınından çaprıcı Türkiye itirafı! 'Bu savaşa hazır değiliz'

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#Yunanistan#Bayraktar#İHA
Yunan basınından çaprıcı Türkiye itirafı Bu savaşa hazır değiliz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 14:26

Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçları, Yunan basınında geniş yankı buldu. Mercek altına alınan TB-3'ün, kendi kategorisinde lider olacağı belirtildi.

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Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Pentapostagma, Türk üretimi insansız hava araçlarını mercek altına aldı. Gazete, 'Ege'de alarm: Türk TB-3 İHA'sı yapay zeka ile kalkış-iniş testi gerçekleştirdi' başlıklı bir haber yayınladı.

Haberde, 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen testlerin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Haberde, "optik hat takibi, uçak gemisi tespiti, pist tespiti, yer görüşü ile iniş açısı tahmini gibi önemli kabiliyetlerin başarıyla test edildiği" ifade edildi.

Bayraktar TB-3 için "1.167 saat sekiz dakika havada kaldı" denilen haberde, TB-2 ile işbirliği içinde süpersonik füze ile hassas atış yaptığı kaydedildi.

Yunan basınından çaprıcı Türkiye itirafı Bu savaşa hazır değiliz

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Haberde, TB-3'ün çok uzak mesafelerden kontrol edilebileceği, Türkiye'nin caydırıcılık gücüne önemli katlı sağlayacağı, kendi kategorisinde lider olacağı, hedeflere yönelik taşıdığı akıllı mühimmatlarla keşif-gözetleme ile istihbarat ve taarruz görevleri icra edebileceği belirtildi.

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İLK 10 ŞİRKET ARASINDA

Pentapostagma, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verileri aktardı. Bayraktar TB3'ün üreticisi Baykar'ın üç yıl üst üste (2021, 2022 ve 2023'te) savunma ve havacılık ihracatında lider olduğu vurgulandı.

Gazete, "2023'te 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye'nin tüm sektörlerinde en fazla ihracat yapan ilk 10 şirketi arasında yer aldı" ifadesini kullandı.

Yunan basınından çaprıcı Türkiye itirafı Bu savaşa hazır değiliz

Gazete, Baykar'ın "Türkiye'yi küresel İHA ihracat pazarının lideri konumuna taşıdığını" yazdı ve "Türk drone devi Bayraktar'ın TB2 SİHA için 35, Bayraktar Akıncı SİHA için ise 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladığını" belirtti.

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"BU SAVAŞA HAZIR DEĞİLİZ"

Pentapostagma gazetesinde yayınlanan bir başka haberde, Bayraktar İHA'larının elde ettiği küresel başarılara dikkat çekildi ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki teknoloji farkının katlanarak açıldığına değinildi.

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Yunan basınından çaprıcı Türkiye itirafı Bu savaşa hazır değiliz

Gazete, Yunanistan'ın en az üç yıllık çabalar sonucunda ancak İHA seri üretimine geçebileceği belirtilirken devlet ile ordu arasında uzun süreli bir hazırlık ve iş birliği gerektiği vurgulandı.

Haberde, Yunanistan'daki İHA üretiminin ağır aksak ilerlediğinin altı çizildi. Bu yavaş ilerlemenin nedeni olarak bürokrasideki karmaşa ve eski yasal düzenlemeler gösterildi.

İHA rekabetinde Yunanistan'ın Türkiye ile boy ölçüşemeyeceğine işaret eden gazete, "Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin yeni teknolojileri kullanabilme hazırlığı hâlâ eksik. Türkiye çok önde. Bu savaşa hazır değiliz" ifadesini kullandı.

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#Yunanistan#Bayraktar#İHA

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