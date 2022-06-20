Yunan medyasında skandal sözler: İstanbul'u alacağız! Prof Caşın'dan sert tepki: 'Yuh yani yuh!'

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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın CNN TÜRK canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



TÜRKİYE YALNIZ BIRAKILIYOR



İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde son durumu değerlendiren Caşın, "Türkiye İsveç ve Finlandiya için diyor ki, NATO'da müttefik gibi hareket edeceksin ve terörü desteklemeyeceksin. Türkiye başından beri genişlemeyi destekleyen bir ülke olmasına rağmen bu noktada yalnız bırakılıyor." dedi.

AVRUPA ŞEHİRLERİNDE BÜYÜK BİR FİYASKO VAR

İsveç'te geçtiğimiz gün ortaya çıkan skandal görüntülere de değinen Caşın, "Avrupa şehirlerinde büyük fiyasko söz konusu. Terör örgütünün bayrakları ve Öcalan posterlerine polis müsaade ediyor. Bu uluslararası hukuk açısından siyasi bir destektir ve bunu bizim müttefiklerimiz yapıyor. " ifadelerini kullandı.



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Müttefiklerin Türkiye'yi yalnız bırakmasına tepki gösteren Caşın, Yunan medyasında çıkan haberlere dikkat çekti ve şunları söyledi;

"Bugün Yunan medyasında 'İstanbul'u alacağız' diyorlar. Başka bir videoda 'ABD ordusu 6 günde Türkiye'yi alır' diyorlar.' Yuh yani yuh. Müttefik ülkenin basını ve devlet adamları Türkiye düşmanlığını bu kadar yayabiliyorsa bunun arkasında müttefikimiz ABD var. ABD olmasa bunu yapabilirler mi? Böyle meydan okuyabilirler mi? Ben bir askerim, asla yapamazlar. Bunlara kim cesaret veriyor?



UÇAKLARI SAPANLA MI DÜŞÜRECEĞİZ?



ABD diyor ki 'F-16 veremem F-35 veremem'. Biz sapanla mı düşüreceğiz uçakları. S-400 aldık. 'Almayın' diyorlar. Aynısı Yunanistan'da da var. Böyle bir iki yüzlü bir dış politika kabul edilemez. Muhalefete sesleniyorum. Yunanistan'ın bu terbiyesizliğine ve Türkiye düşmanlığına tepki verin"

YUNAN MEDYASI TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki skandal açıklamaları sonrası gerilmişti. Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandırması tansiyonu zirveye çıkarırken Yunan medyası son günlerde yaptığı haberlerle Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

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Gözden Kaçmasın Miçotakis sesini kıstı Haberi görüntüle

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD ziyareti sırasında adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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ERDOĞAN 'BENİM İÇİN MİÇOTAKİS YOK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye aleyhindeki sözlerine çok sert tepki göstermiş ve Miçotakis'in "Türkiye'ye F-16 vermeyin" talebine karşılık şunları söylemişti;

"Bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Görüşmeyi yapmayacağız. Biz sözünde duracak, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir."