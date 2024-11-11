Yunan basınında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yoğun ilgi

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Kathimerini ve To Vima gazeteleri “Fidan portresi” yayınladı. “Mevkidaşları onunla görüştüklerinde, geçmişteki görevi nedeniyle, kendileri hakkında kendilerinden bile daha fazla şeyler bilebileceğinden eminler” diyen Kathimerini, Fidan hakkında “Gözlerindeki hafif ıslaklık, karşındakine tehdit değil, aksine güven duygusu veriyor. Bir nebze utangançlık da içeren beden dili, tebessümü ile birleştiğinde, son derece nazik ve iyi bir insan olduğu izlenimini yaratıyor” ifadelerini kullandı.

MİTOLOJİK BENZETME

Kimilerine göre, Hakan Fidan’ın “önyargılardan uzak, sakin, samimi ve güvenilir”, kimilerine göre de “önceden kestirilemeyen” bir devlet adamı olduğunu belirten Kathimerini, Dışişleri Bakanı’nı, Yunan mitolojisinde yüz ifadesinden kesin bir sonuca varılamayan “kâhin deniz tanrısı Proteus’a” benzetti. Fidan’ın çocukluk yıllarından bugüne kadar hayatı ve kariyerine geniş yer ayıran gazete, “Türk Dışişleri Bakanı, ailesinin kökenleri nedeniyle, Türkiye’deki etnik ve kültürel farklılılıkların neredeyse tümünü içinde barındırabiliyor. Türkü, Kürdü, Anadolu insanını, Avrupalıyı, Kemalisti ve İslamcıyı aynı derecede iyi anlayabiliyor” yazdı. Gazete ayrıca “İsmi bile bir kehanetin işareti olabilir. Hakan Fidan, Türkiye’de gelecekte daha uzun yıllar karşımızda bulacağımız, Türk siyasi hayatının fidanı (Yunanca fidani) olabilir” ifadesini kullandı. To Vima gazetesi ise Fidan hakkında “Anlatınlanlara göre, son derece programlı, ciddi ve inandığı şeyde ısrarcı biri” diye yazdı.