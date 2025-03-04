Yunan basınında çarpıcı Türkiye itirafı... 'Liderlik için hazır'

Haberin Devamı

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiyesiz bir Avrupa güvenliği düşünülemez" açıklaması ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil" sözlerini değerlendirdi.

Yunan gazetesi Kathimerini, "Avrupa savunmasında Türk hamlesi" başlıklı yazısında, ABD'nin Avrupa'ya verdiği desteği azaltmasının Ankara için önemli bir fırsat yarattığı değerlendirmesinde bulundu.

Kathimerini değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bırakın Ankara'nın Avrupa'nın savunma potansiyel garantörü olarak ön plana çıkmasını, 2010'ların başında Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer AB ülkelerinin Türkiye ile Avrupa güvenlik mimarisinin tartışılmasının düşünülemezdi. Ancak devir değişti. ABD'nin Avrupa'daki askeri faaliyetlerini azaltma niyetini belirtmesi, Türkiye'nin yalnızca Avrupa 'salonlarına' dönmesi için değil, NATO'da ve Avrupa'da lider rolünü üstlenmesi için önemli bir fırsat yaratıyor"

Haberin Devamı

YUNANİSTAN İÇİN KÖTÜ TABLO

Bu durumu, "Türkiye için önemli bir fırsat" değerlendirmesiyle aktaran Kathimerini, Yunanistan için tablonun kötü olduğuna işaret etti.

Kathimerini, değerlendirmesini "Yunanistan'ın çıkarları açısından hiç de olumlu olmayan bu gelişme, uluslararası gelişmelerin gerektirdiği hıza ayak uydurmakta zorlanan ve bocalayan savunma sanayimiz için son derece kötü" ifadesini kullandı.

"Üst düzeyde alınan Avrupa savunmasıyla ilgili kararların, milli savunma yönergeleriyle uyumlu olması gerekiyor" diyen Kathimerini, "Bu durum Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'inde uzun vadeli yeniden yapılanma sürecini getirebilir" dedi.

TÜRKİYE BÖLGENİN EN BÜYÜK GÜCÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı tehdit ettiğini ve Ukrayna'daki savaşın açık bir yaraya benzediğini belirten Kathimerini, Türkiye'nin Somali, Sudan ve Libya'ya üsler kurduğunu, askeri güçler gönderdiğini söyledi.

Kathimerini, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve Ahmed Şara'nın yükselişiyle Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisini arttırdığını ifade etti.

Haberin Devamı

Kathimerini, "Türkiye bölgedeki en büyük güç" sözleriyle Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi ve Ankara'nın stratejik hedeflerini ilerlettiğinin altını çizdi.

"ABD'NİN BOŞLUĞUNU DOLDURMAYA HAZIR"

Kathimerini, Türkiye'nin 2022 yılında İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Avrupa'nın savunma konusunda kendi ayakları üzerinde durmakta zorlandığını vurgulayan Kathimerini, "Ankara, ABD'nin Avrupa'nın doğusundan 'çekilme' kararıyla ortaya çıkacak 'boşluğu' doldurmaya hazır olduğunu ilan etti" dedi.

AVRUPA'DA LİDERLİK ROLÜ

Kathimerini, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukranya konulu toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılmasının, Ankara'nın Ukrayna başta olmak üzere Avrupa'nın savunmasına yönelik girişim çabaları olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Yunan gazete, "Bayraktar, Akıncı, Kızılelma insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın, Piaggio Aerospace'i satın alarak İtalyan Leonardo firması ile ortaklık girişimini, başta İspanya olmak üzere birçok Avrupalı savunma sanayisi üreticileri ile işbirliğini Türkiye'nin 'pazarın devi' haline geldiğini gösteriyor" dedi.

Gazete, Türkiye'nin Ukrayna'nın yanı sıra Polonya, Romanya, Arnavutluk ve Litvanya'ya insansız hava aracı sattığını, İspanya Hava Kuvvetleri'ne Hürjet eğitim uçağı ihraç etmeye hazırlandığını ve Almanya ile işbirliği yaparak füze ve top mermileri ürettiğini hatırlattı.