Yunan basınıdan Abdülhamid Han yorumu: Erdoğan'dan güç gösterisi

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han Gemisi'ni Doğu Akdeniz'deki Yörükler 1 kuyusuna sondaj için uğurladı.

Geminin resmen göreve başlaması Yunanistan'da geniş yankı buldu. Yunan basını bu gelişmeyi birinci manşetten okurlarına sundu.

CNN Yunanistan geminin göreve başladığı tören için 'Erdoğan güç gösterisi yaptı' yorumunda bulundu.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Recep Tayyip Erdoğan güç gösterisi yaparak geminin üzerinden Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile uçtu ve bu fotoğrafı Twitter'da yayınladı.'

Haberi birinci manşetinden veren bir başka Yunan gazetesi olan Kathimerini de geminin sefere çıkmasını Erdoğan vurgusu ile gördü.

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'Türkiye Akdeniz'e yeni sondaj gemisi gönderdi' başlıklı haberde şu ifade yer aldı;

'Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü yüzer sondaj kulesinin, bölgenin 55 kilometre güneyindeki Yörükler-1 sahasına doğru yola çıktığını duyurdu.'

Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde Türkiye'nin kısa süre sonra NAVTEX yayınladığının altı çizildi.

Ta Nea haberi 'Abdülhamid Han Çalışmaya Başladı' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde 'Dördüncü Türk sondaj kulesi Abdülhamid Han'ın rotası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı' denildi.

Yunan ve Rum basını son bir haftadır gemi ile ilgili pek çok iddia ortaya atmıştı.

Ülke gündeminde geniş yer tutan Abdülhamid Han Gemisi için Atina'nın ve ordunun teyakkuza geçtiği öne sürülmüştü.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. GEMİSİ

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'daki filonun 'en güçlüsü' olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olma özelliğini taşıyor.

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Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.