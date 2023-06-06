Yunan basını Türk-Yunan ilişkileri için iki olası senaryoyu yazdı: Türkiye küresel güce dönüşüyor

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 16:47
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Türkiye'deki yeni dönemi yakından takip eden Yunan basını Türk-Yunan ilişkileri için 2 olası senaryonun masada olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin bölgesel bir güçten küresel bir güce dönüştüğünü yazan Yunan medyası "Ankara, askeri ve diplomatik düzeyde etkinliğini artıracak." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden dünya medyası şimdi de gözlerini ülkemizdeki yeni döneme çevirdi.ATİNA İLK ELİ UZATAN TARAF OLMAK İSTİYOR
Dünyaca ünlü gazetelerde her gün Türkiye'ye dair farklı bir analiz dikkat çekerken, Türkiye'deki yeni görevlendirmeleri yakından takip eden Yunan medyası, 'yeni dönemde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde nasıl bir yol izleneceğinin' cevabını aradı.
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ İÇİN 2 OLASI SENARYO
Atina Merkezli To Vima gazetesi Türkiye'de 'yeni Erdoğan döneminin resmen başladığına' dikkat çekerek, iki ülke arasında iki olası senaryonun masada olduğunu öne sürdü.
İlk senaryoya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan-Türkiye arası diyaloğu başlatacak.
Diğer senaryoya göre Yunanistan-Türkiye ilişkileri bir süre daha belirsiz bir çizgide devam edecek.
Gazeteye göre hem Atina hem de Ankara'daki diplomatlar, Türkiye'deki ölümcül deprem felaketi ve Atina'daki tren kazasından bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşadığını ve bunun bir fırsat penceresi açtığını kabul ediyor. MİÇOTAKİS ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR
Diplomatik kaynaklara göre Atina, Ankara'ya diyalog elini ilk uzatan taraf olmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmek için arayan Kyriakos Miçotakis, yeniden seçilmesi halinde Temmuz ayında Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılacak NATO Zirvesinin oturum aralarında Erdoğan ile görüşmek niyetinde olduğunu belirtti.
Gazete iki liderin görüşmesinin diyalog masasını yeniden kuracağını belirtti.TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR
Ieidiseis.gr haber
sitesi ise Türkiye'nin bölgesel bir güçten küresel bir güç merkezine dönüştüğünü belirterek "Ankara, askeri ve diplomatik düzeyde etkinliğini artıracak."
ifadelerini kullandı."Erdoğan'ın Türkiye'deki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferleri, Bakanlar Kurulu'ndaki kapsamlı değişikliklerle birleştiğinde Türk dış politikasının en ilginç dönemlerinden birine işaret ediyor."
diyen yazar sözlerine şöyle devam etti;
"Türkiye'nin bir yandan devletler ve uluslararası kuruluşlarla çok taraflı ilişkileri, diğer yandan yakın coğrafyasındaki ilişkileri yarın için önemli bir rol oynayacaktır. Bu bağlamda Türkiye, bölgesel güçten küresel bir güç merkezine dönüşüyor."ULUSAL GÜCÜNÜ KULLANMAKTAN ÇEKİNMİYOR"
Eylem alanları Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz, Balkanlar ve hatta Ukrayna olan Türkiye, ulusal gücünü belirli coğrafi bölgelerde dengeleyici ya da arabulucu olarak kullanmaktan çekinmiyor. "