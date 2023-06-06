Yunan basını Türk-Yunan ilişkileri için iki olası senaryoyu yazdı: Türkiye küresel güce dönüşüyor

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Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden dünya medyası şimdi de gözlerini ülkemizdeki yeni döneme çevirdi.



Dünyaca ünlü gazetelerde her gün Türkiye'ye dair farklı bir analiz dikkat çekerken, Türkiye'deki yeni görevlendirmeleri yakından takip eden Yunan medyası, 'yeni dönemde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde nasıl bir yol izleneceğinin' cevabını aradı.



TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ İÇİN 2 OLASI SENARYO



Atina Merkezli To Vima gazetesi Türkiye'de 'yeni Erdoğan döneminin resmen başladığına' dikkat çekerek, iki ülke arasında iki olası senaryonun masada olduğunu öne sürdü.



İlk senaryoya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan-Türkiye arası diyaloğu başlatacak.



Diğer senaryoya göre Yunanistan-Türkiye ilişkileri bir süre daha belirsiz bir çizgide devam edecek.

