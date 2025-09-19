×
Yunan basını iddia etti: Erdoğan ve Miçotakis görüşecek mi?

Güncelleme Tarihi:

Yunan basını iddia etti: Erdoğan ve Miçotakis görüşecek mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 10:40

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 80. Birleşmiş Milletler oturumu sırasında görüşeceğini iddia etti.

Yunanistan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 23 Eylül'de New York'ta bir araya geleceğini iddia etti.

Kathimerini gazetesinde yer alan iddiada, Erdoğan ve Miçotakis'in, 80. Birleşmiş Milletler oturumu sırasında görüşeceği öne sürüldü.

İddiaya göre görüşme, Atina hükümeti kaynakları tarafından doğrulandı.

SON DÖNEMDE TANSİYON YÜKSELDİ

Kathimerini'nin haberinde, bir süredir tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Atina hattındaki temasların son dönemde yoğunluk kazandığı, ancak görüşmeden büyük bir sonuç çıkmayacağı ifade edildi.

Habere göre Miçotakisin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından "sakin sular" havasının devamı yönünde mesajlar verebileceği belirtildi. 

BİR GÖRÜŞME DAHA OLABİLİR

Haberde ayrıca, New York'taki BM oturumu kapsamında Ankara-Atina hattında bir başka temas daha olabileceği öne sürüldü. 

İddiada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis arasında bir görüşme gerçekleşebileceği kaydedildi.

