Yunan basını iddia etti: DHKP-C salgın ortamında saldırı düzenleyecekti
Yunanistan’da yayınlanan Ta Nea gazetesi, Yunan polisinin 19 Mart’ta Atina’da terör örgütü DHKP-C’ye karşı gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Ta Nea, polis kaynaklarının değerlendirmelerine dayanarak, Atina’da bir hücre evinde yakalanan 11 teröristin, koronavirüs ortamından yararlanarak Türkiye’de saldırı hazırlıkları yaptıklarını öne sürdü.
Polisin soruşturmasında, yakalanan teröristlerden birinin bir süre önce 15 bin Euro değerinde sürat teknesi satın aldığının tespit edildiğini yazan gazete şunları belirtti: “DHKP-C üyeleri, Atina’ya 60 km mesafedeki Sunion sahil kasabasında, iskelesi olan kiralık ev arıyorlardı. DHKP-C, koronavirüs ortamında, Türkiye’de saldırı hazırlıkları yapıyordu”.
Operasyonda yakalanan 11 teröristin üzerinde 10 bin euro para çıkması da dikkat çekti. Operasyon sırasında kazılmış bir tünelin içinde lav silahları, kalaşnikof tüfekler, el bombaları ve mühimmat ele geçirilmişti.
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