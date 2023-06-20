Yunan basını haddini aştı: İşgalci Türkiye, fazlasıyla cüretkar bir tavırla ilan etti

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair konuştu.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Çelik şu ifadeleri kullandı;

'Türkiye egemen devlettir. Kendi güvenliğini saplayacak kudrete sahiptir. Türkiye'nin milli güvenliğine dönük ihtiyaçları açısından değerlendirmelerin objektif tarafı yoktur. Siyasi şımarıklıktır. Bir müzakerenin ortaya çıkması için KKTC'nin egemenliğinin tanınması gerekmektedir. ABD ve AB'nin Rumlar ile tatbikat yaparak süreci zehirleyen tutumlarından vazgeçmelidir. Hiçbiri adadaki soruna fayda sağlamaz. Kıbrıs Türkünün eşitlik haklarına saygı duyulmalı. 50 senedir yürütülen oyalama siyasetinin değişmesi gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinde adımlar atılabilir.'

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Çelik'in sözlerini manşetine taşıyan Yunan In.gr 'Ömer Çelik: Türkiye, Kıbrıs ve silahlanma sorununu NATO'ya taşıyacak' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Haberde skandal ifadelere yer veren Yunan haber sitesi Türkiye için 'işgalci' benzetmesinde bulundu.

Haberi manşetten veren In.gr şu ifadeleri kullandı;

'İşgalci Türkiye, fazlasıyla cüretkar bir tavırla, bir sonraki NATO Zirvesi'nde Kıbrıs meselesini ve Kıbrıs Rumlarının cephaneliğinin güçlendirilmesini gündeme getireceğini ilan ediyor.'

Haberde Çelik'in sözlerine geniş yer verildi ve Çelik'in Yunan sahil güvenliğini insanlığa karşı suç işlemekle suçlayarak, göçmen gemisi kazasından Yunanistan'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.

Gözden Kaçmasın Yunan basınından skandal manşet: NATO zirvesinde yeni Türk şantajı Haberi görüntüle

Skai muhabiri Manolis Kostidis 'Çelik, gemi enkazından Yunanistan'ı sorumlu tuttu' dedi ve Çelik'in ABD Kongresi'ni eleştirdiğini aktardı.

To Vima 'Çelik: Yunanlılar göçmenlerin teknelerini deliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Capital, Türkiye'nin ABD'nin silah satmama yolunu tercih etmesi durumunda alternatifler arayacağını yazdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nı sayfalarına taşıyan Yunan basını zirveden karar çıkmamasının suçlusu olarak Ankara'yı göstermişti.

CNN Yunanistan 'NATO zirvesinde yeni Türk şantajı' başlığını atmış, skandal ifadelere yer verilen haberde 'Türkiye , NATO içinde yeni karışıklıklara neden olarak, ittifakın geleceği için son derece önemli bir başka kararı daha baltalıyor' denimişti.

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Türkiye'nin Kıbrıs konusunu masaya getirdiğini yazan CNN Yunanistan, Ankara'ya karşı çıkan kimsenin olmadığının altını çizmişti.

Haberde 'NATO içinde hiç kimse, ittifaka şantaj yapmaya devam eden Türkiye'ye karşı çıkmaya istekli görünmüyor. Liderliğin eylemsizliği, Amerikan başkanının Ankara'nın işkencelerine gösterdiği hoşgörüyle birleşince, ona aynı çizgide devam etme özgürlüğü veriyor' ifadelerine yer verilmişti.