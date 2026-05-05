Yunan basını 'acımasız gerçek' diyerek duyurdu: Türkiye yeni güç merkezi... 'Avrupa Ankara'ya yöneliyor'

Türkiye’nin artan stratejik gücü ve Avrupa güvenlik mimarisinde giderek merkezî bir rol üstlenmesi, Yunanistan basını tarafından mercek altına alındı.

Yunanistan merkezli Europost, Avrupa ülkelerinin güvenlik ve savunma alanlarında Ankara yönelmesinin ve iş birliğini derinleştirmesinin Yunanistan için “yeni ve acımasız bir gerçek” olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin yeni güç merkezi" haline geldiğini vurgulayan Europost, ABD’nin Başkan Donald Trump liderliğinde Avrupa’dan kademeli olarak uzaklaşmasıyla oluşan boşluğun Türkiye tarafından doldurulduğunu belirtti.

“ULUSLARARASI SİSTEM YENİDEN ŞEKİLLENİYOR”

Küresel jeopolitik düzenin köklü bir dönüşümden geçtiği kaydedilen haberde, şu ifadeye yer verildi:

“Uluslararası jeopolitik ortam, eski dengelerin sarsıldığı ve yeni güç merkezlerinin hızla ortaya çıktığı yoğun bir yeniden yapılanma evresinden geçiyor. Bu belirsizlik ortamında Türkiye, özellikle Avrupa güvenliği açısından, son derece esnek ve stratejik olarak önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.”

TÜRKİYE AVRUPA GÜVENLİĞİNİN KİLİT AKTÖRÜ OLDU

Haberde, Türkiye’nin artık yalnızca bölgesel bir güç değil, Avrupa güvenlik mimarisinin temel aktörlerinden biri haline geldiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in değerlendirmelerine de atıf yapılırken, Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği içindeki dengeleri etkileyen kritik bir ülke konumuna yükseldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin hem Batı hem de Rusya ve İran gibi aktörlerle iletişim kurabilen “köprü ülke” rolünün, uluslararası krizlerde Ankara’nın stratejik önemini artırdığı vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de Türkiye’nin bölgedeki dengeleyici rolünü kabul ettiği hatırlatıldı.

SAVUNMA SANAYİİ VE İHA GÜCÜ AVRUPA’YI ETKİLİYOR

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişi analizde dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Özellikle Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarının sahadaki başarısının Avrupa’nın savunma tercihlerini değiştirdiği ifade edildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in gündeme getirdiği “Avrupa İHA duvarı” projesinde Türkiye’nin potansiyel ortak olarak görülmesi Atina’da endişe yarattı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın desteklediği Eurofighter savaş uçağı süreci ve Türkiye’nin göç, enerji ve güvenlik alanlarındaki kritik rolü, Ankara’yı Avrupa için vazgeçilmez hale getiren unsurlar arasında sıralandı.

AVRUPA’NIN STRATEJİK YÖNELİMİ VE ATİNA'NIN ENDİŞESİ

Yunan basınındaki analizde, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Türkiye ile geliştirdiği stratejik yakınlaşmanın Atina’nın manevra alanını daraltabileceği belirtildi.

Türkiye’nin artan askeri kapasitesi ve diplomatik esnekliğinin, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki pozisyonlarını savunmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

“ÇAĞIN BELİRLEYİCİ GELİŞMELERİNDEN BİRİ”

Analizin sonunda, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisinde kilit bir aktör haline gelmesinin “çağın belirleyici gelişmelerinden biri” olduğu vurgulandı.

Bölgedeki güç dengelerinin Türkiye lehine hızla değişmesinin, Yunanistan için daha temkinli ve stratejik bir politika dönemini zorunlu kıldığı ifade edildi.