Yunan basını: ABD’deki görüşme iyi geçti ama gözler 20 Temmuz’da

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Washington’daki NATO zirvesi paralelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden memnun kaldı. Yunan hükümet kaynakları, görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “her defasından daha samimi ve rahat” göründüğünü ve bunun da görüşme ortamını olumlu yönde etkilediğini söylediler.

SAKİN ORTAMIN SÜRMESİ

Atina’da verilen haberlere göre görüşmede, Miçotakis’in 13 Mayıs’ta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinden bu yana geçen sürede Türk-Yunan ilişkilerindeki gelişmeler gözden geçirildi. Liderler, mevcut sakin ortamın devamında, ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesinde ve Eylül ayında New York’taki BM Genel Kurulu çalışmalarında tekrar biraraya gelmek için mutabakata vardılar.

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İKİSİ DE KIBRIS’A GİDECEK

Yunan medyasında ise iki liderin NATO zirvesinin yapıldığı salondan aynı anda ayrılıp, görüşmelerini gerçekleştirdikleri salona sohbet ederek birlikte gitmeleri dikkat çekti. Yunan medyasındaki haberlerde, Miçotakis’in görüşmede yasadışı göçe karşı mücadaledeki işbirliğinden memnuniyetini dile getirdiği, Kıbrıs konusunda ise çözüm müzakerelerinin tekrar başlaması gerektiğini söylediği öne sürüldü. Buna karşılık Yunan basını, iki ülke ilişkilerinden 1.5 yıldır hüküm süren sakin dönemin 20 Temmuz’da ‘ciddi sınavdan geçeceğini’ iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz’da KKTC’de 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümü kutlamalarına katılacak. Yunan Başbakanı Miçotakis ise aynı gün ‘kınama etkinlikleri için’ Kıbrıs Rum Kesimi’ne gidecek. (Yorgo KIRBAKİ)

BARIŞ HAREKÂTI’NIN 50’NCİ YILDÖNÜMÜ: TCG ANADOLU 50 GEMİYLE KIBRIS’TA

Türk donanması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl törenlerinde KKTC’de 50 savaş gemisiyle geçit töreni düzenleyecek. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 20 Temmuz törenleriyle ilgili yaptığı açıklamada, TCG Anadolu’nun KKTC’de liman ziyareti ve 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edeceğini duyurdu ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi ile muharip uçak geçişinin de yapılacağı söyledi.

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F-16’LAR DA KIBRIS SEMALARINDA

Zeki Aktürk, “Büyük bir gururla, 50’nci Yıldönümünü icra edeceğimiz Kıbrıs Barış Harekatı’nın anlam ve önemini vurgulamak, Ada’ya huzur getiren harekâtın başarısını geniş katılımlı bir şekilde kutlamak maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığı ile KKTC makamlarının koordinesinde, kahraman Kıbrıs gazilerimiz ve yakınlarının da katılacağı resmi törenler, anma yürüyüşleri ve şehitlik ziyaretleri TCG Anadolu’nun KKTC liman ziyareti ve 50 gemi ile denizde geçit töreni, Türk Yıldızları akrobasi timi gösterisi ve muharip uçak geçişi, 50 pare top atışı, bando ve mehteran birliği ile ünlü sanatçıların katılımıyla konserler, Mutlu Barış Harekâtı semineri, makale yarışması, spor müsabakaları, ağaç dikimi, film gösterileri başta olmak üzere birçok faaliyetin icra edilmesi planlanmaktadır” dedi. (Ömer BİLGE/LEFKOŞA)