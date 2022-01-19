Yunan Başbakanı: Türkiye’ye karşı tedbir alıyoruz

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GEÇEN hafta hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu başkanı David Sassoli için düzenlenen törene katılmak için gittiği Strasbourg’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Halk Partisi parlamenterlerine konuştu.

OLASI ÖNLEMLER

Türkiye’nin, Yunanistan’ın egemenliğine ve egemenlik haklarına yönelik saldırgan söylemlerini sürdürdüğünü iddia eden Miçotakis, “Bu söylemlerdeki dozajın (ölçünün) değişmesi, sizi aldatmasın. Türkiye’nin ciddiyetten uzak saldırgan söylemlerinin muhatabı olmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin, Yunanistan’a karşı siyasetinde, köklü bir değişikliğin olmadığının bilincindeyiz” dedi. Miçotakis konuşmasını, “İşte bu nedenle Türkiye’ye iki farklı açıdan yaklaşma siyaseti izliyoruz. Bir yandan dostluk elini uzatıyoruz, diğer yandan da eğer Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’a (Rum kesimi) saldırgan davranışına geri dönerse kullanılabilecek bir dizi muhtemel önlem (AB’deki yaptırımları kast ediyor) hazırladık” diye sürdürdü.

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SIĞINMACILAR KONUSU

Ayrıca Avrupa Halk Partisi milletvekillerine, “İnsan haklarına saygı konusunda ‘parlak geçmişi’ olduğu söylenemeyecek bir ülkeden, ki Türkiye’yi kast ediyorum, Yunanistan’ın güya insan haklarını çiğnendiğine yönelik suçlamalar geldiğinde, verdiğiniz desteğe teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Sığınmacılar konusuna değinirken ise “Türkiye (Avrupa ile kast ediyor) bazen işbirliği yapıyor, bazen de yapmıyor. Türkiye’den bu konuda daha fazla destek alabilmek için daha pek çok şey yapılmalı. Türkiye’nin göçmenlerin Avrupa’ya sevk edilmelerinde bir nakliye köprüsü olabileceği görüşü artık uygulanabilir bir strateji değildir” ifadesini kullandı.