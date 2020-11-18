Yunan Başbakanı BAE’de

Bugün Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid ile görüşecek olan Miçotakis, 9 ay içinde ikinci kez BAE’yi ziyaret ediyor. Yunan hükümet kaynakları, Miçotakis’in BAE ziyaretinde iki anlaşma imzalanacağını belirtti. Kaynaklara göre, anlaşmalardan biri stratejik ortaklık ilişkisi beyanını, diğeri ise dış politika ile savunma alanlarında işbirliğini öngörüyor. Yunan ve BAE hava kuvvetleri, geçen eylülde Girit açıklarında 10 gün süren ortak bir tatbikat gerçekleştirmişti.

F-35 İÇİN YANIT BEKLENİYOR

Yunan Savunma Bakanlığı, bazıları kullanılmış, bazıları da yeni olmak üzere, toplam 18 ila 24 adet F-35 savaş uçağı satın alımı için gönderdiği talep mektubuna, ABD’nin vereceği cevabı bekliyor. Yunan medyasına göre, Yunan kurmayların hedefi, muhtemel görüşmelerde anlaşmaya varılması halinde, ilk aşamada 6 adet F-35’in 2021 yılı içinde teslim alınması.