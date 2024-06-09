Yunan Başbakan Miçotakis Orhan Pamuk’a bayılmış

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ülkesinde bugün gerçekleşen Avrupa Parlamentosu seçimleri arefesinde, özel hayatı ile ilgili bazı ilginç açıklamalar yaptı. Miçotakis, Atina caddelerinde bir otomobilin içinde, Youtuber Yanis Sarakaçanis’e konuştu. Okuduğu son kitap sorulduğunda, “Şimdi, Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’ni okuyorum. Çok güzel bir kitap. Daha önce nasıl okumamışım anlamıyorum” diye konuştu.

‘EŞİMLE ZOR GÜNLER YAŞADIK’

Yunan başbakanı, kendisine eleştiriler yöneltildiğinde ne hissettiği sorusuna da, “Her ne kadar dayanıklı olsam da kötü niyetli eleştirilerden etkileniyorum. Bana yönelik saldırılar başka, ailemi hedef alan saldırılar başka. Aileme yönelik hakaretlerin olması, çamur atılması bana acı veriyor. Aileme yönelik saldırılar yüzünden de eşim Mareva ile 7 yıl içinde zor günler yaşadık” cevabı verdi.

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Geçmişte psikoterapi yaptığını belirten Miçotakis, “İnsan, güçlüklerle karşı karşıya kaldığında yardım almak için bir uzmana başvurmaktan utanmamalıdır. Günümüz gençliğinin de komplekslerden uzak kalıp, uzmanlara başvurmaları konusunda da özellikle sevinçliyim” diye konuştu.