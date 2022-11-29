Yunan Başbakan haddini aştı... Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis'in hedefinde bir kez daha Ankara vardı.

Yunan Başbakan 'Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek' dedi. CNN Yunanistan bu sözleri 'Ankara'ya net mesaj' yorumu ile okurlarına sundu.

London School of Economics Yunan Gözlemevi'nde katıldığı bir programda konuşan Miçotakis skandal bir Türkiye açıklamasına da imza attı.

'Türkiye ile Erdoğan'ın Avrupa Birliği ilke ve değerlerine uyumlu olup olmadığı' sorusuna Yunan başbakan şu yanıtı verdi;

'Sadece Yunanistan'ın değil Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile ilişkilerinin son yıllarda çok daha karmaşık hale geldiği benim için çok açık. Türkiye, revizyonist bir gündemi zorluyor ve Yunanistan dahil tüm komşuları için sorun yaratan eski tarz emperyal emelleri yansıtıyor.'

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Mülteci yalanına bir kez daha sığınan Miçotakis, 'Mart 2020'de, Türkiye açık ve alenen on binlerce çaresiz insanı Yunanistan sınırını geçmeye zorladığında, kolaylaştırdığında ve teşvik ettiğinde , mülteci sorununun açık bir şekilde araçsallaştırılmasıyla karşı karşıya kaldık' ifadelerini kullandı.

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O dönem AB'nin desteği ile Yunanistan'ın sınırlarını savunduğunun altını çizen Yunan Başbakan sözlerine şöyle devam etti;

'O sıralarda Atina'nın pozisyonu açıktı. Türkiye'yi çaresiz insanları sömürmek yerine 2016 göç anlaşmasının ruhuna dönmeye çağırdık.'

'Maalesef bu durum devam ediyor' diyen Miçotakis her gün botlarla Yunanistan'a geçmek isteyen insanlar olduğunu da sözlerine ekledi.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.