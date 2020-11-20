Yunan Başbakan gittiği BAE’den Türkiye’yi suçladı

Yaklaşık 10 ay içinde ikinci kez ziyaret ettiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), “Sky News Arabia” televizyonuna konuşan Miçotakis, “Türkiye endişe verici bir şekilde tahriklerini sürdürüyor. Dolayısıyla gerginliğin yumuşaması ihtimali için iyimser değilim” dedi. Miçotakis, “Bir işbirliği mantığı oluşturmalı, ilişkilerimize aynı bakış açısı ile yaklaşmalıyız. Ancak korkarım ki, Türkiye bunu yapmayacak” diye ekledi. Miçotakis ayrıca, telekonferansla gerçekleştirilen 66’ncı NATO Parlamenter Asamblesi’ndeki konuşmasında ise, “Müttefikler S-400 füzelerini test edemezler. Bu uygulamalar NATO’nun değerlerini baltalar” dedi. Miçotakis, Girit adasında konuşlandırılan Rus yapısı S-300 füzelerinden ise hiç bahsetmedi.