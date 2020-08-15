Yunan Başbakan savaş uçaklarıyla poz verdi!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsızlık duyan Yunanistan kapana kısılmış durumdayken Başbakan Miçotakis'in verdiği fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Türkiye'nin doğru ve kararlı duruşu karşısında sarsılan Yunanistan, dünyadan destek arayışlarına girmiş ancak bu çabaları Fransa'nın verdiği destek dışında sonuçsuz kalmıştı.

AB ve ABD ile yaptığı görüşmelerden eli boş dönen Yunanistan'da bugün en önemli bayramlardan biri olan Meryam Ana yortusu kutlanıyor.

Başbakan Miçotakis bu özel günde kutlamalara katılmak yerine üste bekleyen savaş uçaklarıyla poz vermeyi tercih etti.

Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Stylianos Petrakis Meryem Ana yortusunun dini törenlerin merkezi Tinos Adası'nda görüntülendi. Başbakan Miçotakis'in bu esnada üsse gidip uçakları incelerken poz vermesi ise şaşkınlık yarattı.

Miçotakis, hafta içinde Fransa ile düzenlenen tatbikatın çok başarılı olduğunu belirtirken Yunan ve Fransız hava kuvvetlerinin caydırıcı bir rol oynadığını iddia etti.

Ancak Başbakan Miçotakis bu özel günde savaş uçaklarıyla birlikte poz vererek Türkiye'ye ve dünyaya mesaj vermeye çalışıyor.

Yanındaki heyetle birlikte uçaklarının bulunduğu üssü ziyaret eden Miçotakis'in bu hamlesi çaresizliğini saklamaya çalışan bir mesaj olarak değerlendirildi.

Pompeo ve Dendias

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la buluşması ortaya elle tutulur hiçbir sonuç çıkarmamış olsa da Yunan medyasında ilk gündem maddesi haline geldi.

Yunan Kathimerini gazetesi ise Türk-Yunan krizinin belirsizliğini koruduğunu yazarken 'Krizde değişen diplomasi' başlığını kullandı.