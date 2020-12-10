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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunan bakandan yine küstah açıklama

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunan bakandan yine küstah açıklama
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AB Liderler Zirvesi öncesi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu.

Bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi öncesi Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen Yunanistan-Ürdün-Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri bakanları toplantısı sonrası konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin “bölgenin kargaşa çıkaranı” olduğunu iddia etti. Bu arada Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in AB zirvesinde, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması talebini tekrarlayacağı öne sürüldü.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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