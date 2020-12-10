Yunan bakandan yine küstah açıklama

Bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi öncesi Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen Yunanistan-Ürdün-Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri bakanları toplantısı sonrası konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin “bölgenin kargaşa çıkaranı” olduğunu iddia etti. Bu arada Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in AB zirvesinde, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması talebini tekrarlayacağı öne sürüldü.