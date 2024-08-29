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Yunan bakandan Türkiye mesajı

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#Yorgos Yerapetritis#Türkiye#Ab
Yunan bakandan Türkiye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 13:07

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) yolunda ilerleyişinden yana olduğunu açıkladı, Bakan Fidan'ın bugünkü AB toplantısına katılımının önemine işaret etti.

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Brüksel'de düzenlenen gayriresmi nitelikli Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugünkü toplantıya katılımının önemine işaret etti.

Yerapetritis, bir Türk Dışişleri Bakanı'nın 5 yıl aradan sonra bu toplantıya katılmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Toplantının Türkiye-Avrupa ilişkilerini konuşmak için bir fırsat olacağını vurgulayan Yerapetritis, "Yunanistan temelde Türkiye'nin Avrupa ilerleyişinden yanadır." diye konuştu.

Yerapetritis, Birleşmiş Milletler (BM) inisiyatifi ile Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin tekrar başlatılmasına yönelik çabaları son derece önemli bulduğunu ifade ederek, Brüksel'de bugün düzenlenen toplantı çerçevesinde Fidan ile bu konuları ikili görüşmede ele alacaklarını aktardı.

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#Yorgos Yerapetritis#Türkiye#Ab

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