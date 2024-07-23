Yunan Bakan’dan küstah çıkış

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“Open” televizyonuna konuşan Georgiadis, Türk-Yunan ilişkilerinde 1.5 yıldır yaşanan yakınlaşma dönemine tamamen ters düşen ifadeler kullandı ve F-35 savaş uçakları sayesinde Yunanistan’ın Ankara’yı vurabileceğini iddia etti.

OLMAYAN F-35’LERLE TEHDİT ETTİ

Yunanistan’ın F-35 savaş uçakları ve fırkateynler satın alarak, ayrıca, ABD ve Fransa ile de savunma işbirliği anlaşmaları imzalayarak güçlendiğini öne süren Georgiadis hadsiz söylemini şöyle sürdürdü: “Böyle bir şeyi yapacağız demiyorum. Çünkü yapmak istemiyoruz. Ancak, “Bir gece ansızın gelebiliriz” tarzı söylemleri duyduğumda gülüyorum. Radarların göremediği F-35’ler sayesinde, sadece biz bir gece ansızın Türkiye’ye gidebiliriz. F-35’ler sayesinde, bir gece ansızın Ankara’da olabilir ve altını üstüne getirebiliriz.” ABD Yönetimi, Yunanistan’a 40 adet F-35 satışı için onay vermişti. Atina ilk etapta 20 F-35 satın alma planı yaparken ilk uçağın tesliminin 2028’te olacağı öngörülüyor.