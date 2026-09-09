Yunan bakandan hadsiz sözler! Türkiye'ye hem diyalog hem tehdit mesajı: Tüm senaryolarımızı hazırladık

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile ilişkiler, Ege'deki karasuları tartışması ve bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Olası bir gerilime karşı tüm senaryoların hazırlandığını söyleyen Yerapetritis, "Gerekirse sahada müdahale ederiz" dedi.

Yerapetritis, Yunanistan'ın bir yandan gerilimleri önlemek için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü, diğer yandan olası gelişmelere karşı teyakkuz halinde olduğunu belirtti. SKAI televizyonuna konuşan Yunan Bakan, "Krizlerin önlenmesi için koşullar yaratıyoruz. Barışı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE SAHADA MÜDAHALE EDERİZ"

Türkiye ile yaşanabilecek olası bir gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerapetritis, sahada şu anda doğrudan bir tehlike bulunmadığını öne sürdü. Yunanistan'ın her türlü gerilim ve baskı artışına karşı hazırlıklı olduğunu savunan Yerapetritis, şöyle konuştu:

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"Her zaman tetikteyiz. Her türlü gerginlik ve baskı artışı için tüm senaryolarımızı hazırladık. Elbette sahada karşılık vermeye hazırız. Türk iddialarına karşı pasif bir yaklaşımla hareket etme dönemi, geri dönüşü olmayan bir şekilde sona ermiştir. Biz diyalog arıyoruz. Uygulamada, oturma masasına oturabileceğimizi kanıtladık. Ancak, Yunan hükümetinden tavizler bekleyenler, bir kez daha tamamen hayal kırıklığına uğrayacaklardır."

Yerapetritis, Yunanistan'ın diplomatik, ekonomik ve savunma alanlarında güçlendiğini de ileri sürerek Türkiye'den gelen açıklamaları değerlendirdi. Yunan Bakan, "gerçek gücün sözlerde olmadığını" savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Komşu ülke olan Türkiye'deki bazı çevrelerden sıklıkla gördüğümüz bu tür gerginliklerin de nedeninin, Yunanistan'ın gerçek bir güç kazanması ve daha önce hiç olmadığı kadar duyulan bir sese sahip olması olduğunu anlıyoruz.

Sadece şunu belirtmek isterim ki, bağıran kişi her zaman en güçlü olan kişi olmayabilir. Aslında, genellikle en zayıf olan kişidir."

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EGE'DE 12 MİL ISRARINI YİNELEDİ

Yerapetritis'in açıklamalarında Ege'deki karasuları meselesi de önemli yer tuttu. Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkından vazgeçmediğini söyleyen Yerapetritis, bu adımın uluslararası deniz hukukundan kaynaklandığını savundu.

"Karasularının 12 deniz miline kadar genişletilmesinin uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan Yunan devletinin bir hakkı olduğunu defalarca söyledik. Bundan hiçbir zaman vazgeçmedik."

Atina'nın bu hakkı uygun gördüğü zamanda kullanacağını belirten Yerapetritis, herhangi bir takvim açıklamadı:

"Yunan devleti bunu uygun gördüğü zamanda ve şekilde uygulayacaktır. İyon Denizi'nde ve Tainaro Burnu'na kadar yaptığımız gibi, Yunan devleti uygun gördüğünde bu da gerçeğe dönüşecektir. Elbette bununla ilgili bir takvim veremem."

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Yunanistan'ın 12 mil tezine ilişkin açıklamalar, Ege'deki mevcut karasuları tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Türkiye ise 1995 yılında TBMM'de alınan "casus belli" kararı doğrultusunda, Yunanistan'ın Ege'de karasularını tek taraflı olarak 12 deniz miline çıkarmasının savaş sebebi sayılacağı yönündeki tutumunu sürdürüyor.

ATİNA'DAN DENİZ PARKLARI VE KIBRIS HAMLESİ

Yerapetritis, Atina'nın deniz alanlarının planlanması ve deniz parkları konusunda da geri adım atmayacağını söyledi. Yunanistan'ın bu alanlardaki adımlarını uluslararası hukuka dayandırdığını savunan Yerapetritis, şu ifadeleri kullandı:

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"Deniz alan planlamasını yapmaktan korkmadık. Deniz parklarını kurmaktan korkmadık. Söylenenlere rağmen adalarımızı güçlendiren bir kuvvet yapısı oluşturmaktan korkmadık. Karasularımızı genişletmekten korkmadık."

Yerapetritis, deniz parklarına ilişkin uygulama kararnamelerinin çıkarılacağını ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki elektrik bağlantısının da hayata geçirileceğini söyledi.

"Deniz parkları için uygulama kararnameleri çıkarılacak ve Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantı kablosunun döşenmesi de gerçekleşecek"

"EGEMENLİK KONULARINI TARTIŞMAYACAĞIZ"

Yunan Bakan, Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini vurgularken Atina'nın egemenlik, "gri bölgeler" ve adaların askerden arındırılması gibi başlıkları müzakere etmeyeceğini açıkladı.

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"Yunanistan egemenlik konularını tartışmayacaktır çünkü bir ülkenin askeri yapısı, ülkenin egemenliğinin temel unsurlarından biridir."

Türkiye'nin "Mavi Vatan" başta olmak üzere kendi tezlerini gündemde tutmaya devam edeceğini belirten Yerapetritis, iki ülkenin anlaşmazlıkların kapsamına ilişkin farklı görüşlere sahip olduğunu söyledi. Yunanistan'ın uluslararası yargıya taşınabilecek tek bir ihtilaf bulunduğunu savunduğunu, Türkiye'nin ise bunun yanı sıra başka meselelerin de olduğunu düşündüğünü belirten Yerapetritis, "Bu konuda orta yol yok" dedi.

DİYALOG VURGUSU: BU BİR ZORUNLULUK

Sert açıklamalarına rağmen Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini savunan Yerapetritis, iki ülke arasındaki diyaloğun devam etmesinin zorunlu olduğunu şu sözlerle kaydetti:

"Komşunuzla, özellikle de tarihi anlaşmazlıklarınızın olduğu komşunuzla görüşmek bir zorunluluktur"