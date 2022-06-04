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Yunan bakandan hadsiz çıkış

#Atina#Ankara#Yunan Savunma Bakanı
Yunan bakandan hadsiz çıkış

Atina-Ankara hattında iplerin gerildiği bir ortamda Yunan Savunma Bakanı Panayiotopulos, Türkiye’nin silahlı bir angajmana teşebbüs etmesi halinde bedelini ağır ödeyeceğini öne sürdü.

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Yunan ‘Manifesto’ gazetesine demecinde Nikos Panayiotopulos, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’de, 2020 yazındaki “Oruç Reis” krizinde “caydırıcı güç olarak potansiyelini gösterdiğini” iddia etti ve Türkiye’yi kastederek “Karşı taraf mesajı aldı. Potansiyelimiz, karşı tarafın askeri bir angajmana teşebbüs etme cesaretini kırıyor. Ödemek zorunda kalacakları ağır bedeli biliyorlar” dedi.

Gerginliklerin hiçbir tarafa yarar sağlamadığını söyleyen Bakan, “Silahlı kuvvetlerimiz, her zaman uyanık, hazır ve kararlıdır. Yunan halkını, kendisini güven içinde hissetmesi için temin ederim. Silahlı kuvvetlerimiz her olasılığa hazırdır” şeklinde konuştu.

Panayiotopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Benim için Miçotakis diye birisi yok” şeklindeki açıklamasının, Türk-Yunan ilişkileri için ne anlama geldiği sorusuna şu cevabı verdi: 

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İSTİKRAR ODAĞI

“Türk siyasi yönetimi bunu ilk kez yapmıyor. Miçotakis, retorik oyunlara gelmeyeceğini, tuzaklara düşmeyeceğini gösterdi. İletişim kanallarını kesecek taraf biz değiliz. Ancak diyalog, saldırgan retorik ve tahrikçi davranışlarla bağdaşmaz. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, Yunanistan’ın bölgede istikrar odağı olduğunu ve egemenlik haklarını korumakta tenzilat yapmadığını bilmelidir.” 

 

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#Atina#Ankara#Yunan Savunma Bakanı

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