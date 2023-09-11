Yunan Bakan’dan göç çıkışı: Ankara ile yeni anlaşma imzalanmalı

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Alman Bild gazetesine demeç veren Yunan Bakan, ülkesine ulaşan göçmen sayısındaki artışın kaynağının Türkiye olduğunu savunurken, Almanya’nın yeni bir anlaşma için aracılık etmesi gerektiğini belirtti.

‘TÜRKİYE KİLİT ÜLKE’

Göçmenlerin Doğu Akdeniz rotasını yoğun olarak kullandıkları için Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelede kilit ülke konumunda olduğunu söyleyen Kairidis, “Türkiye ile özellikle göç konusunda daha iyi bir işbirliği geliştirmek istiyoruz. Düzensiz göçe karşı birlikte daha iyi mücadele edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. Yunanistan’ın kuzey sınırlarına gelen yasadışı göçmenlerin ana kaynağının Türkiye olduğunu iddia eden Kairidis, Berlin ve Ankara’nın çok yönlü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin, Batı ve Avrupa ile ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalışacak samimi bir anlaşmayı müzakere etmesi için Berlin’in etkisini herkesin yararına kullanmasını istiyoruz” diye konuştu.