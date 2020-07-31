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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yunan bakandan Çavuşoğlu’na mesaj

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunan bakandan Çavuşoğlu’na mesaj
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ‘dostum’ diye hitap ettiği mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na televizyondan ‘buluşalım’ mesajı yolladı.

Dendias, “Ant1” televizyonuna verdiği demecinde, “Oruç Reis” krizinden sonra, Türk-Yunan ilişkilerinde bugünkü durum sorulduğunda, “Temas halindeyiz. Bu temaslar olumlu sonuçlanırsa, iki ülke dışişleri heyetleri arasında 2016’da kesilen istikşafi görüşmeler yeniden başlayabilir” dedi. Yunan Bakan, “Makul ortam oluşursa, dostum Çavuşoğlu ile buluşmak isterim. Kendisini uzun zamandır görmedim. Kişisel dostluğumuz var. Umarım istikşafi görüşmeler konusunda ilerleme sağlanır ve kendisi ile buluşma fırsatı bulurum” diye ekledi. Dendias, Yunanistan’ın Türkiye ile görüşeceği tek bir sorunun bulunduğunu, bunun da Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı sınırları ile Ekonomik Münhasır Bölge’nin belirlenmesi olduğu şeklindeki Yunan tezini tekrarladı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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