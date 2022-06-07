Yunan Bakan yine Türkiye’ye kafayı taktı

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Dendias Türkiye’ye yüklenirken, “AB’de Türkiye’nin Yunanistan’a yönelik tehdidini idrak etme konusunda, onları karşımızda buluyoruz” diyerek İtalya ve İspanya’ya da çattı. Almanya’nın Türkiye’ye silah ihracatının ise ülkesi için ‘tehdit’ oluşturduğunu iddia etti. Dendias, Yunan-ABD ilişkileri hakkında ise, “İlişkiler hiçbir zaman bugünkü kadar iyi değildi. Başbakan Miçotakis’in ABD ziyareti, hem kendisi hem de Yunanistan için bir zaferdi” şeklinde konuştu. Yunanistan-Fransa ilişkileri için ise “BM Güvenlik Konseyi’nin tek daimi AB üyesi ve AB’de nükleer silahlara sahip tek ülke olan Fransa ile savunma işbirliği anlaşması imzaladık” ifadesini kullandı.