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Yunan bakan yeni, politika eski: Türkiye Kıbrıs’tan çıksın garantörlük kalksın

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#Yunan#Yunanistan#Yorgo Yerapetritis
Yunan bakan yeni, politika eski: Türkiye Kıbrıs’tan çıksın garantörlük kalksın
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

İlk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs Rum yönetimine gerçekleştiren Yunanistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, seleflerinden farklı olmadığını ispat ederek, “Kıbrıs’taki hedefimiz, Türk ‘işgal’ ordusunun çıkması ve garantörlüğün kaldırılmasıdır” dedi.

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Rum lider Nikos Hristodulidis ve Rum mevkidaşı Konstantinos Kombos ile görüşen Yunanlı Bakan, Türkiye’nin Kıbrıs’ı ‘işgal’ ettiği söylemini tekrarladı. Yerapetritis, Türkiye ve KKTC’nin iki devletli çözüm politikasına karşı çıkarak, “Kıbrıs’da yeni oldubittiler kabul etmeyeceğiz. Kıbrıs’ta iki bölgeli iki toplumlu federasyon yönünde bir çözüm istiyoruz” diye konuştu. Ayrıca, Rum lider Hristodulidis’in çabaları sayesinde AB’nin Kıbrıs konusunda daha etkin bir rol üstlendiğinin görüldüğünü ileri sürdü.

EGE’DE DİYALOG MESAJI

Yerapetritis, Türk-Yunan ilişkileri hakkında ise “Kıta sahanlığının, deniz hukuku temelinde belirlenmesi amacıyla gerekli diyaloğun yapılabilmesi için mevcut ortamdan yararlanmaya hazırız. Bu, Yunanistan’ın milli çizgisinden geri adım atacağı anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

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#Yunan#Yunanistan#Yorgo Yerapetritis

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