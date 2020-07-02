Yunan bakan Libya’ya gitti

Dendias görüşmeden sonra “Yunanistan ve Libya arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesi için 2010’da yapılan müzakerelerin devamında mutabık kaldık” dedi.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat protokolü imzalanması üzerine, Doğu Akdeniz’deki emelleri suya düşen Yunanistan, iktidara gelmesi halinde bu protokolü geçersiz sayacağı vaadinde bulunan Hafter’e umut bağlamıştı. Bu çerçevede Hafter, geçen ocak ayında, Atina’da “devlet başkanı” gibi ağırlanmış, Başbakan Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelmişti. Ancak, Hafter’in peşpeşe yenilgileri, Atina’nın tercihinin yanlış olduğunu gösterdi. Dendias’ın ziyareti Batı’nın darbeci Halife Hafter’e alternatif aradığının konuşulduğu bir döneme denk geldi.