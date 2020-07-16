Yunan bakan kumpas peşinde

Yunan ‘Star’ televizyonuna konuşan Dendias, “Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan AB, isterse Türk ekonomisinde devasa sorunlar yaratabilir. AB’den, Türkiye’nin Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal etmesi halinde uygulanacak bir yaptırımlar listesi hazırlamasını istedim. Bu konuyu ağustosta görüşeceğiz” dedi. Atina, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de BM’ye bildirdiği ve Libya ile imzalanan mutabakat protokolündeki yasal koordinatlar içinde sondaj yapmasını engellemek istiyor. Yunanistan, bazı bölgelerin Yunan kıta sahanlığı içinde olduğunu iddia ediyor.