Yunan bakan kumpas peşinde
Avrupa Birliği’nin pazartesi günü Brüksel’de yapılan dışişleri bakanları toplantısından Türkiye aleyhine bir yaptırım çıkarma konusunda başarılı olamayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB’den Türk ekonomisine yönelik sert yaptırımlar istediğini söyledi.
Yunan ‘Star’ televizyonuna konuşan Dendias, “Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan AB, isterse Türk ekonomisinde devasa sorunlar yaratabilir. AB’den, Türkiye’nin Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal etmesi halinde uygulanacak bir yaptırımlar listesi hazırlamasını istedim. Bu konuyu ağustosta görüşeceğiz” dedi. Atina, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de BM’ye bildirdiği ve Libya ile imzalanan mutabakat protokolündeki yasal koordinatlar içinde sondaj yapmasını engellemek istiyor. Yunanistan, bazı bölgelerin Yunan kıta sahanlığı içinde olduğunu iddia ediyor.
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