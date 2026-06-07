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Yunan bakan Kapadokya turunda

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#Kapadokya#Yunanistan Kültür Bakanı#Meryem Ana Kilisesi
Yunan bakan Kapadokya turunda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 11:30

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu için bulunduğu Kapadokya'da diplomasi trafiğinin hemen ardından rotasını bölgenin simge miras alanlarına çevirdi. Paşabağları'ndan Meryem Ana Kilisesi'ne, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nden Kapadokya'nın eşsiz kültür hazinelerine uzanan programında Mendoni, bölgenin tarihî zenginliklerine hayran kaldı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında kültür alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun ardından Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Kapadokya'nın dünyaca ünlü tarihî ve kültürel miras alanlarını ziyaret etti.

Mendoni'ye Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Gözde Şahin ile Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay eşlik etti.

Forum kapsamındaki temaslarını tamamladıktan sonra Kapadokya'nın kültür rotalarına çıkan Mendoni, bölgenin eşsiz doğal ve kültürel mirasına hayran kaldı.

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Paşabağları'nın dikkat çekici peribacalarından Meryem Ana Kilisesi'nin tarihî atmosferine, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nin binlerce yıllık geçmişine uzanan ziyaret programında Mendoni, Kapadokya'nın dünya çapında ilgi gören kültür hazinelerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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Yunan bakan Kapadokya turunda

PAŞABAĞLARI’NDAN YERALTI ŞEHRİNE: ADIM ADIM KAPADOKYA TURU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği ikili görüşme ve forum programının ardından Kapadokya'nın önemli duraklarını gezen Mendoni'nin ilk ziyaret noktalarından biri Paşabağları Ören Yeri oldu.

Dünyanın en dikkat çekici doğal oluşumları arasında gösterilen peribacalarını yakından inceleyen Mendoni, bölgenin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Ziyaret programı kapsamında Meryem Ana Kilisesi'ni de gezen Mendoni, Kapadokya'nın farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı buldu.

Yunan bakan Kapadokya turunda

KAPADOKYA’NIN LABİRENTLERİ YUNAN BAKANI BÜYÜLEDİ

Programın son bölümünde Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ziyaret eden Mendoni, yeraltında kurulan yaşam alanları ve tarih boyunca kullanılan yapılar hakkında bilgi aldı.

Kapadokya'nın en önemli kültürel miras alanları arasında yer alan Kaymaklı'da incelemelerde bulunan Mendoni, bölgenin tarihî zenginliğini yakından takip etti.

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Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu kapsamında gerçekleştirilen ziyaret programı, diplomatik temasların ardından Kapadokya'nın kültürel mirasının uluslararası düzeyde tanıtımına da katkı sağladı.

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#Kapadokya#Yunanistan Kültür Bakanı#Meryem Ana Kilisesi

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