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Yunan bakan eli boş döndü… Trablus’tan Türkiye karşıtı girişime ret

Güncelleme Tarihi:

#Trablus#Libya#Yunanistan
Yunan bakan eli boş döndü… Trablus’tan Türkiye karşıtı girişime ret
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:00

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, Trablus ziyaretinde aradığını bulamadı.

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Yerapetritis, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın bir şekilde baypas edilerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile benzer bir anlaşma için 15 yıl önce kesilen müzekerelerin yeniden başlaması hedefine ulaşamadı.

ELİ BOŞ DÖNDÜ

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ve Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile görüşen Yenapetritis “Görüşmeler son derece verimli bir ortamda gerçekleşti ve bizi ilgilendiren başlıca konuları, göç, ikili ticaret ve tabii ki iki ülke arasındaki deniz alanları sınırların belirlenmesi konularını tekrar gündeme getirme kararı aldık” dedi. Kathimerini gazetesi ise Yunan diplomatik kaynakların “Deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konusunda özlü bir gelişme sağlanmadı. Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşmada ısrar ediyor” dediklerini yazdı.

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#Trablus#Libya#Yunanistan

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