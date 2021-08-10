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Dünya
Haber Giriş: 10.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunan Bakan Dendias’tan Çavuşoğlu’na teşekkür

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Yunan Bakan Dendias’tan Çavuşoğlu’na teşekkür

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya hesabında “Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün (dün) telefon görüşmesinde, Türkiye’deki yangınların kontrol altına alındığını ve Yunanistan’a 2 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi. Kendisini teşekkür ettim” diye yazdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de OGM’nin kullanmış olduğu iki adet 40 tonluk uçağın işlemleri tamamlandığında Yunanistan’a doğru yola çıkacağını söyledi.

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