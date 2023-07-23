Yunan bakan aylar sonra açıkladı... Dendias'tan dikkat çeken Türkiye mesajı

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Ege'deki yüksek tansiyon yerini dostluk rüzgarına bıraktı.

Yıllardır inişli çıkışlı devam eden Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi ve Yunanistan'da yaşanan tren faciası sonrası karşılıklı uzatılan yardım eli ile daha ılımlı bir sürece girdi.

Karşılıklı yardımlar sonrası Ankara - Atina arasındaki buzlar erimeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme ve bakanlar düzeyindeki temaslar ikili ilişkilerdeki pozitife ilerlemenin en net örneği oldu.

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Ta Nea gazetesine konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yeni döneme ilişkin soruları yanıtladı.

Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Yunan bakan 'Sayın Güler'le görüşmemiz bir tanışma toplantısıydı, belirli konularda veya Güven Artırıcı Tedbirler üzerine genel bir tartışma toplantısı bile değildi' dedi.

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Dendias açıklamasında 'Türk mevkidaşımla görüşmemdeki gerçekten iyi atmosfer, elbette rehavete göz yumulduğu anlamına gelmiyor' ifadesine de yer verdi.

Bir önceki hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev alan Dendias bu dönemde Çavuşoğlu ile olan ilişkisine dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu;

'Aynı fikirde olmamamız gerekse bile, muhatabımla dürüst bir ilişki kurmak isterim. Önceki bakanlık dönemimde kanıtladığım gibi, dürüst kişisel ilişki önemli bir rol oynar ve özellikle sorunlar olduğunda iki Bakan arasındaki doğrudan iletişime katkıda bulunur.'

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Yunan bakan o dönem ile ilgili aylar sonra itiraf gibi bir de açıklamada bulundu.

Dendias 'Çavuşoğlu Bey ile en ufak bir açıklama yapmadan kritik anlarda görüştük' dedi ve diplomasinin ve ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

İki bakanın çabaları Ankara - Atina hattındaki olumlu havanın oluşmasında büyük rol oynamıştı.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’nin Atina’daki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında gönderdiği 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri için teşekkür etti.

Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

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'Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 yangın söndürme uçağı ve bir adet yangın söndürme helikopteri gönderen Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye.'

YUNANİSTAN’A TÜRKİYE’DEN YARDIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet Yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopterinin uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderileceği duyurulmuştu.