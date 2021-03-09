Yunan bakan apar topar Kahire’ye gitti

Türkiye ile Mısır’ın, deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konusunu masaya oturma ihtimali Atina’yı telaşlandırdı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile görüşmek için Kahire’ye gitti.

Yunan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama-sondaj çalışmaları için 24 parselde ruhsat ihalesi açan Mısır’dan, 13 Kasım 2019’da Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları dikkate alınarak belirlenen 18’inci parselin haritasını değiştirmesini istedi. Bunun yanı sıra, Mısır’ın, Kıbrıs Rum Kesimi’nin devre dışı bırakılarak, ‘EastMed’ boru hattı inşası projesinin güzergâhının İsrail-Kıbrıs-Girit yerine, İsrail-Mısır-Girit olarak değiştirilmesi önerisine ilişkin Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in itirazlarını iletti. Ziyarete ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise Dendias, “Şükri ile ülkelerimiz arasındaki çok yönlü yakın ilişkileri görüştük. Bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdik” demekle yetindi.